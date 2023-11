Xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô, rửa tiền hơn 104 tỷ đồng

Ngày 28-11, TAND TPHCM dự kiến mở phiên xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tham ô tài sản”, “Rửa tiền” xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức vào ngày mai (tức 29-11).

Các bị can bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền” gồm: Nguyễn Minh Quân (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức), Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1986, Giám đốc Công ty TNHH TMDV sản xuất Nguyễn Tâm). Vợ bị can Quân là bị can Nguyễn Trần Ngọc Diễm (sinh năm 1972, giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo).

Nhóm bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Ngô Trương Ngọc Bích (sinh năm 1987, cựu Trưởng phòng Phòng vật tư trang thiết bị y tế), Nguyễn Huy Việt (sinh năm 1980, nhân viên Phòng vật tư trang thiết bị y tế), Đặng Thị Hiên (sinh năm 1985, kế toán trưởng), Nguyễn Lan Anh (sinh năm 1984, cựu Phó Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức), Trần Hậu Nghĩa (sinh năm 1986, giám đốc Công ty TNHH thiết bị y tế Hải Đăng).

Hội đồng xét xử triệu tập nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới phiên tòa này. Trong đó có đại diện UBND TP Thủ Đức, đại diện Sở Y tế TPHCM…

Theo cáo trạng, ông Quân là người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là nguồn vốn vay ngân hàng và Quỹ Phát triển sự nghiệp của Bệnh viện TP Thủ Đức. Ông Quân chỉ đạo Lợi thành lập 4 công ty tham gia các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Các công ty này mua bán lòng vòng để nâng giá và tham gia 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Ông Quân cũng gây sức ép với nhân viên, thành viên tổ chấm thầu ký hợp đồng hồ sơ thầu để 4 công ty do Lợi quản lý trúng thầu với số tiền 345 tỷ đồng.

Sau khi trừ giá mua và chi phí, ông Quân chiếm đoạt gần 104 tỷ đồng. Khi Bệnh viện TP Thủ Đức thanh toán tiền cho công ty trúng thầu, ông Quân chỉ đạo ông Lợi rút tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng đứng tên ông Lợi nhưng do ông Quân sử dụng và chuyển vào tài khoản của vợ ông Quân là bà Diễm; chuyển vào tài khoản các công ty bà Diễm đứng tên để mua tài sản.