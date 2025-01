Xử lý nghiêm người mua bán, vận chuyển pháo nổ

Ngày 27-1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM, cho biết gần đây đã liên tiếp triệt phá và bắt nhiều đối tượng mua bán, vận chuyển pháo hoa nổ trong đợt Tết Nguyên đán.

Theo Phòng PA05, hành vi vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, vật liệu nổ trái phép trong nhân dân vào dịp trước, trong và sau tết ảnh hưởng đến tình an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương. Thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm do sản xuất, đốt pháo trái phép...

Đối tượng cùng tang vật thu giữ

Chiều 13-1, Phòng PA05 cùng Công an quận Bình Tân bắt quả tang Nguyễn Minh Tân (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Việt Nam (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Bình Phước). Nam thuê nhà ở tỉnh Bình Dương để chứa pháo lậu. Công an thu gần 1.300 kg pháo nổ; 14 quả pháo hoa nổ tự sản xuất và nguyên vật liệu, dụng cụ dùng để chế tạo, sản xuất pháo hoa...

Hai đối tượng cùng tang vật bị thu giữ

Trong tháng 12-2024, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TPHCM cùng Công an huyện Hóc Môn phát hiện Hoàng Nhơn (sinh năm 1985, ngụ quận 6) và Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1983, ngụ TP Cần Thơ) vận chuyển hơn 300kg pháo nổ từ tỉnh An Giang về TPHCM.

Công an khuyến cáo người dân không sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo; thực hiện nghiêm túc Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, nhất là dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán. Cùng với đó là tuyên truyền, vận động người thân, mọi người không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt các loại pháo; không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Tang vật pháo hoa bị thu giữ ​Nếu phát hiện người vi phạm quy định về phòng chống pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, người dân báo cho công an nơi gần nhất để xử lý kịp thời.

CHÍ THẠCH