Xử lý nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy bằng chân rồi “khoe” lên mạng xã hội

Ngày 3-11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Lộc Hà đã xác minh, triệu tập nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, buông cả hai tay và quay clip đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Video: Thanh niên thả tay, chạy xe máy bằng chân được đăng tải trên mạng xã hội

Trước đó, trên không gian mạng xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên không đội nón bảo hiểm, chạy xe máy đánh võng, lạng lách và thậm chí buông cả hai tay, điều khiển xe bằng chân trên đoạn đường gần khu du lịch ven biển ở địa bàn xã Lộc Hà. Hành vi trên thể hiện sự coi thường pháp luật, tính mạng bản thân và người xung quanh.

Ngay sau đó, Công an xã Lộc Hà đã tiến hành xác minh và làm rõ người điều khiển xe là L.D.M.Q. (sinh năm 2008, trú thôn Yên Điềm), điều khiển xe máy mang BKS 38AL-025.77, chở theo N.Đ.Q. (sinh năm 2008, trú thôn Hồng Thịnh, là chủ xe), cả hai đang là học sinh lớp 12, tại một trung tâm giáo dục thường xuyên.

Nam sinh điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên đường. Ảnh cắt từ video

Trong quá trình di chuyển bằng phương tiện xe máy, L.D.M.Q. đã thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng, buông tay điều khiển xe bằng chân, còn M.Đ.Q. ngồi sau không đội nón bảo hiểm.

Toàn bộ hành vi được L.V.H. (sinh năm 2008, trú tại thôn Yên Diễm, xã Lộc Hà), chở theo L.D.H.D. (sinh năm 2008, trú cùng thôn) dùng điện thoại quay lại và đăng tải lên trang Facebook cá nhân.

Cơ quan công an triệu tập 4 thanh thiếu niên lên làm việc. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Công an xã Lộc Hà đã triệu tập 4 trường hợp trên để làm việc, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ clip, viết cam kết không tái phạm.

Công an xã Lộc Hà cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh, nhà trường cần tăng cường phối hợp trong việc quản lý, giáo dục con em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ. Gia đình phải thường xuyên nhắc nhở, giám sát việc đi lại, sử dụng xe máy của con, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, đồng thời hướng dẫn con sử dụng mạng xã hội đúng mục đích, không đăng tải hoặc chia sẻ các clip, hình ảnh phản cảm, vi phạm pháp luật.

DƯƠNG QUANG