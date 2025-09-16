Xử lý nhóm lạng lách, đánh võng trong khu công nghiệp

Ngày 16-9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồn Công an Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa đang lập hồ sơ xử lý một nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, biểu diễn xiếc trên đường nội bộ trong KCN Amata.

Vào ngày 6-9, xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh 4 thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, đứng, nằm trên xe như diễn “xiếc” trong KCN Amata, gây nguy hiểm cho người đi đường và đe doạ sự an toàn của chính các đối tượng.

Ngay sau đó, Đồn Công an KCN Biên Hoà đã triển khai lực lượng khẩn trương xác minh, truy xét và đến ngày 15-9, đơn vị xác định được danh tính 4 đối tượng (đều cư trú tại phường Long Bình) liên quan đến vụ việc, gồm: T.T.V. (18 tuổi), T.M.N. (16 tuổi); N.T.P. (16 tuổi) và N.Q.K. (15 tuổi); trong đó có 2 đối tượng là học sinh một trường Cao đẳng nghề.

Hiện trường vụ việc

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận, do thiếu hiểu biết, bốc đồng, muốn thể hiện bản thân nên tụ tập thực hiện hành vi trên, không nghĩ đến hậu quả. Đơn vị đã lập hồ sơ vụ việc, tạm giữ các phương tiện và chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh xử lý nghiêm theo quy định.

HOÀNG BẮC