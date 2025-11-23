Xử phạt nhiều người đăng tin sai sự thật về bão lũ ở Đắk Lắk

Ngày 23-11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với bà N.T.N.V. (ngụ xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk) về thông tin thất thiệt "sập nhà nghỉ khiến hàng chục người chết".

Bà V. là người xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng với nội dung thất thiệt "sập nhà nghỉ trong vùng lũ khiến hàng chục người chết". Đoạn clip gây hoang mang dư luận.

Tại cơ quan công an, bà V. cho biết, bà V. nghe người khác nói nhưng không kiểm chứng thông tin, đoạn clip do người khác quay lén, tung lên mạng xã hội.

Cơ quan công an làm việc với bà V.

Ngoài ra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng phối hợp với công an xã xử lý 52 tài khoản (trên Facebook, TikTok...) có hành vi đăng tải nội dung chưa kiểm chứng, sai sự thật về tình hình mưa lũ. Các đơn vị đã triệu tập, răn đe và yêu cầu viết cam kết không tái phạm đối với 17 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp, với tổng số tiền phạt 37,5 triệu đồng; yêu cầu gỡ bỏ bài viết vi phạm đối với 30 tài khoản.

Cơ quan công an cũng đã làm việc với các KOLs (người có sức ảnh hưởng), quản trị viên các hội nhóm lớn tại địa phương yêu cầu kiểm duyệt, gỡ bỏ ngay các bình luận, hình ảnh tiêu cực, sai lệch gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và nỗ lực cứu trợ.

MAI CƯỜNG