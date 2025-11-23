Xã hội

Các tổ chức quốc tế hỗ trợ khẩn cho người dân Gia Lai, Đắk Lắk

Nhiều tổ chức quốc tế đã tham gia hỗ trợ khẩn cấp cho 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk khi tình trạng ngập sâu kéo dài gây thiếu hụt nhu yếu phẩm.

Một phần lô hàng nước uống đóng chai đã tới xã Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai ngày 22-11. Ảnh: Cục QLĐPCTT cung cấp

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trước tình hình mưa lũ kéo dài trên diện rộng ở Trung bộ, ngày 22-11, cục đã kết nối, huy động và điều phối hàng cứu trợ khẩn cấp của các tổ chức quốc tế, gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) và Tổ chức CRS (Hoa Kỳ) tại Việt Nam cho 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Lô hàng gồm 3.350 thùng nước uống đóng chai đã và đang được vận chuyển đến tỉnh Gia Lai.

Trong khi đó, 11.500 gói xúc xích, 48.990 gói bánh, 7.362 thùng sữa, 24.828 thùng nước uống đóng chai đã và đang được vận chuyển tới Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk để khẩn trương cấp phát cho người dân tại các địa phương.

Vận chuyển nước uống tới xã Tuy An Đông (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh do Cục QLĐPCTT cung cấp

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, trong ngày 22-11, tại xã Tuy An Đông (Đắk Lắk), người dân đã vượt lũ tới điểm nhận nước uống đóng chai do UNICEF Việt Nam hỗ trợ.

Những xe hàng còn lại cũng đã lên đường từ ngày 22-11 và đang được khẩn trương vận chuyển đến tay người dân vùng lũ trong hôm nay, ngày 23-11.

Người dân ở xã Tuy An Đông (tỉnh Đắk Lắk) đến nhận hàng cứu trợ. Ảnh do Cục QLĐPCTT cung cấp

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cũng phối hợp Công ty cổ phần Acecook Việt Nam hỗ trợ 1.000 thùng mì cho người dân ở tỉnh Đắk Lắk.

Trong vài ngày tới, cục sẽ tiếp nhận lô hàng viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) để chuyển tới tỉnh Đắk Lắk.

PHÚC HẬU

