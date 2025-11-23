Đắk Lắk: Tiếp tục điều động trực thăng đưa nhu yếu phẩm tới vùng ngập lụt

Sáng 23-11, Trung đoàn 940 (Trường Sĩ quan Không quân) phối hợp với Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân), điều máy bay trực thăng vận chuyển hơn 6 tấn nhu yếu phẩm tới tặng cho người dân vùng ngập lụt tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, nhiều tấn hàng hóa là các nhu yếu phẩm đã được các mạnh thường quân ủng hộ và tập kết tại Trung đoàn 940 (Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân) đóng chân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Toàn bộ số nhu yếu phẩm này đã được vận chuyển lên máy bay trực thăng để vận chuyển tới sân vận động Tiên Châu, xã Tuy An Đông (tỉnh Đắk Lắk), khu vực vẫn đang bị ngập nặng do mưa lũ, đời sống người dân rất khó khăn. Các chiến sĩ nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương tặng những phần quà tới người dân.

Từ ngày 20-11 đến nay, Trung đoàn 940 đã huy động nhiều lực lượng đưa người dân bị thương do mưa lũ đi cấp cứu; tổ chức phát hàng ngàn suất nhu yếu phẩm tới bà con các phường, xã bị ngập nặng, cô lập.

Tại thôn Lạc Chỉ và thôn Xuân Mỹ, xã Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk), Trung đoàn 940 đã điều động nhiều lực lượng, dùng xuồng vận chuyển hơn 2.000 suất nhu yếu phẩm, len lỏi từng ngõ ngách để tặng bà con vùng ngập lụt. Các suất quà này được Trung đoàn 940 vận động từ các công ty, doanh nghiệp như Hồng Ngọc, Phúc Nguyên,...

Cũng trong những ngày qua, đơn vị đã tạo điều kiện cho gần 50 người dân trên 1 xe khách, 2 xe tải và 1 xe con đang di chuyển từ TPHCM ra Hà Tĩnh bị mắc kẹt lại do mưa lũ, về ăn ở tại khu vực Hội trường Trung đoàn. Tại đây, Trung đoàn đã tạo điều kiện hỗ trợ bà con có nơi ngủ, nghỉ, ăn, uống… Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã huy động nhân lực, phương tiện kịp thời chở nhiều người dân bị thương do đợt mưa lũ tới bệnh viện cấp cứu kịp thời.

