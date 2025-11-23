Sư đoàn 372 ứng cứu bà con vùng lũ Đắk Lắk

Sáng 23-11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) thực hiện các chuyến bay cứu trợ người dân bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ tại Gia Lai và Đắk Lắk.

Clip: Sư đoàn 372 thả hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ Đắk Lắk

Trước đó, ngay sau khi nhận nhiệm vụ từ Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn 372 đã chỉ đạo Trung đoàn 930 khẩn trương chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng bay hỗ trợ người dân khu vực miền Trung.

Hiện nhiều địa bàn của 2 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk vẫn mưa lớn, nhiều khu dân cư bị cô lập, đe dọa an toàn của người dân.

Đúng 7 giờ 32 phút sáng nay, 23-11, trực thăng Mi-17 của Trung đoàn 930 xuất phát từ sân bay Phù Cát, mang theo 1,5 tấn lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu như lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… để tiếp tế cho người dân bị cô lập tại Tuy An Đông, Tuy An Tây và khu vực sân vận động Long Thăng (tỉnh Đắk Lắk).

Rất nhiều bà con vùng lũ đang chờ hàng cứu trợ từ Sư đoàn 372

Dự kiến sau khi hoàn thành chuyến bay đầu tiên, Trung đoàn 930 tiếp tục thực hiện chuyến bay thả hàng cứu trợ đợt 2, hỗ trợ người dân phường Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) vẫn còn bị chia cắt do mưa lũ.

Theo Bộ Tham mưu Quân khu 5, từ ngày 18-11, khu vực Đông Đắk Lắk hứng chịu trận mưa lũ lớn nhất hơn 100 năm qua, lượng mưa 400 – 1.000mm, có nơi trên 1.600mm. Lũ trên các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch, Krông Na, Sêrêpốk đều vượt báo động 3; mực nước sông Ba tại Củng Sơn vượt đỉnh năm 1993 tới 1,09m.

Lực lượng Quân khu 5 đang nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục lũ lụt

Các trường học trên địa bàn được dọn dẹp để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại

Khơi thông đường sá đi đi lại

Tính đến sáng 23-11, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 63 người chết, 8 người mất tích; số liệu đang tiếp tục được cập nhật. Ngoài ra, gần 23.000 nhà ngập, hơn 1.100 nhà bị cô lập, nhiều nhà bị cuốn trôi; hạ tầng dân sinh hư hỏng nặng.

Trước diễn biến nguy cấp, Quân khu 5 lập Sở Chỉ huy tiền phương tại PTKV6 – Tuy Hòa, triển khai 2 đoàn công tác và huy động gần 7.500 cán bộ, chiến sĩ cùng 144 phương tiện, trong đó có 2 trực thăng để phục vụ ứng cứu.

Các lực lượng đã di dời 7.232 hộ (29.983 nhân khẩu), cứu hộ khẩn cấp hơn 6.300 hộ; khắc phục 34/60 điểm sạt lở; cấp phát hơn 5 tấn hàng thiết yếu, 20.000 túi quà; tổ chức 15 bếp ăn dã chiến, nấu hơn 27.000 suất ăn; thả hàng cứu trợ bằng trực thăng cho xã Hòa Xuân; dọn dẹp trường học, trạm y tế, đường sá, nhà cửa cho 460 hộ dân.

MAI CƯỜNG