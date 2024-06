Xử phạt tài xế lái xe có nồng độ cồn, gây tai nạn rồi bỏ trốn

Hiện trường vụ việc. Ảnh: LK

Ngày 25-6, UBND tỉnh Gia Lai đã xử phạt ông Khổng Văn Tuấn (thường trú tại thôn 6, xã An Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổng cộng 63 triệu đồng.

Lý do vì ông Tuấn điều khiển xe đi không đúng phần đường, gây tai nạn giao thông; gây tai nạn không giữ nguyên hiện trường và điều khiển xe trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/ lít khí thở.

Bên cạnh đó, ông Tuấn còn bị phạt bổ sung tước giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn 24 tháng.

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 1-6 tại quốc lộ 19 (đoạn qua thôn Hà Lòng 1, xã K’Dang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai), ông Khổng Văn Tuấn điều khiển xe ô tô mang BKS: 47A-449.33 lưu thông hướng từ An Khê đi Pleiku, do đi không đúng phần đường quy định, đã gây tai nạn giao thông với xe mô tô BKS: 81B2-759.96 do Trần Thị Thanh Hằng điều khiển, lưu thông hướng ngược lại. Nồng độ cồn đo được trong hơi thở ông Tuấn là 1,351 miligam/1 lít khí thở.

HỮU PHÚC