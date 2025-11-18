Xuân Sơn - Vùng xanh bền vững giữa vùng đất đỏ

Rừng phòng hộ Xuân Sơn (xã Xuân Sơn, TPHCM) có diện tích 458ha, là một trong những khu rừng trồng còn nguyên vẹn nhất hiện nay. Rừng được hình thành từ chương trình phủ xanh đất trống, đồi trọc và trồng rừng tái sinh giai đoạn 1981–1983, do Lâm trường Châu Thành (cũ) thực hiện.

Từ trên cao nhìn xuống, rừng Xuân Sơn được phủ bởi một màu xanh ngút ngàn trên tổng diện tích 458ha. Ảnh: QUANG VŨ

Rừng có nhiều loài gỗ quý như muồng đen, gõ đỏ, sao, dầu… cao từ 15–26m, trong đó có cây đường kính gốc tới 1m.

Giáp đất nông nghiệp và khu dân cư, rừng Xuân Sơn luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy và bị xâm lấn. Để bảo vệ rừng hiệu quả, Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp ven rừng ký cam kết bảo vệ rừng; cắm biển “cấm lửa” tại các vị trí nhạy cảm và chủ động xây dựng đường băng cản lửa vào mùa khô.

Mặc dù nằm sát nhà dân nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên rừng phòng hộ Xuân Sơn vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt và phát triển tốt. Ảnh: QUANG VŨ

Dù gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu, nhưng nhờ sự kiên trì trồng mới, chăm sóc và bảo vệ nghiêm ngặt, rừng Xuân Sơn đã phát triển bền vững, vừa thực hiện vai trò phòng hộ, vừa tạo cảnh quan môi trường.

Lực lượng kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ tuần tra, bảo vệ rừng tại rừng phòng hộ Xuân Sơn. Ảnh: QUANG VŨ

Sau khi sáp nhập, rừng vẫn giữ nguyên tên gọi, có địa giới hành chính thuộc xã Xuân Sơn, TPHCM và thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ đặc dụng TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Khách du lịch đạp xe dưới những con đường nhựa chạy qua rừng Xuân Sơn. Ảnh: QUANG VŨ

Trẻ em vui chơi trong những tuyến đường nhựa men rừng Xuân Sơn. Ảnh: QUANG VŨ

Rừng hiện còn nhiều loại cây gỗ quý như muồng đen, gõ đỏ, sao, dầu… cao từ 15-26m. Ảnh: QUANG VŨ

Ngút ngàn với màu xanh của rừng phòng hộ Xuân Sơn. Ảnh: QUANG VŨ

QUANG VŨ - Trình bày: HỮU VI