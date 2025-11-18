Xuân Sơn - Vùng xanh bền vững giữa vùng đất đỏ

Rừng phòng hộ Xuân Sơn (xã Xuân Sơn, TPHCM) có diện tích 458ha, là một trong những khu rừng trồng còn nguyên vẹn nhất hiện nay. Rừng được hình thành từ chương trình phủ xanh đất trống, đồi trọc và trồng rừng tái sinh giai đoạn 1981–1983, do Lâm trường Châu Thành (cũ) thực hiện.
Rừng có nhiều loài gỗ quý như muồng đen, gõ đỏ, sao, dầu… cao từ 15–26m, trong đó có cây đường kính gốc tới 1m.
Giáp đất nông nghiệp và khu dân cư, rừng Xuân Sơn luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy và bị xâm lấn. Để bảo vệ rừng hiệu quả, Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp ven rừng ký cam kết bảo vệ rừng; cắm biển “cấm lửa” tại các vị trí nhạy cảm và chủ động xây dựng đường băng cản lửa vào mùa khô.
Dù gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu, nhưng nhờ sự kiên trì trồng mới, chăm sóc và bảo vệ nghiêm ngặt, rừng Xuân Sơn đã phát triển bền vững, vừa thực hiện vai trò phòng hộ, vừa tạo cảnh quan môi trường.