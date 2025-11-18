Sức sống cơ sở

Đa phương tiện

Xuân Sơn - Vùng xanh bền vững giữa vùng đất đỏ

Xuân Sơn - Vùng xanh bền vững giữa vùng đất đỏ

SGGPO
Xuan son-1.jpg

Rừng phòng hộ Xuân Sơn (xã Xuân Sơn, TPHCM) có diện tích 458ha, là một trong những khu rừng trồng còn nguyên vẹn nhất hiện nay. Rừng được hình thành từ chương trình phủ xanh đất trống, đồi trọc và trồng rừng tái sinh giai đoạn 1981–1983, do Lâm trường Châu Thành (cũ) thực hiện.

Xuan son-2.jpg
Từ trên cao nhìn xuống, rừng Xuân Sơn được phủ bởi một màu xanh ngút ngàn trên tổng diện tích 458ha. Ảnh: QUANG VŨ

Rừng có nhiều loài gỗ quý như muồng đen, gõ đỏ, sao, dầu… cao từ 15–26m, trong đó có cây đường kính gốc tới 1m.

Giáp đất nông nghiệp và khu dân cư, rừng Xuân Sơn luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy và bị xâm lấn. Để bảo vệ rừng hiệu quả, Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp ven rừng ký cam kết bảo vệ rừng; cắm biển “cấm lửa” tại các vị trí nhạy cảm và chủ động xây dựng đường băng cản lửa vào mùa khô.

Xuan son-3.jpg
Mặc dù nằm sát nhà dân nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên rừng phòng hộ Xuân Sơn vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt và phát triển tốt. Ảnh: QUANG VŨ

Dù gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu, nhưng nhờ sự kiên trì trồng mới, chăm sóc và bảo vệ nghiêm ngặt, rừng Xuân Sơn đã phát triển bền vững, vừa thực hiện vai trò phòng hộ, vừa tạo cảnh quan môi trường.

Xuan son-4.jpg
Lực lượng kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ tuần tra, bảo vệ rừng tại rừng phòng hộ Xuân Sơn. Ảnh: QUANG VŨ
Xuan son-5.jpg
Sau khi sáp nhập, rừng vẫn giữ nguyên tên gọi, có địa giới hành chính thuộc xã Xuân Sơn, TPHCM và thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ đặc dụng TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ
Xuan son-6.jpg
Khách du lịch đạp xe dưới những con đường nhựa chạy qua rừng Xuân Sơn. Ảnh: QUANG VŨ
Xuan son-7.jpg
Trẻ em vui chơi trong những tuyến đường nhựa men rừng Xuân Sơn. Ảnh: QUANG VŨ
rung xuan son 20.jpg
Rừng hiện còn nhiều loại cây gỗ quý như muồng đen, gõ đỏ, sao, dầu… cao từ 15-26m. Ảnh: QUANG VŨ
rung xuan son 12.jpg
Ngút ngàn với màu xanh của rừng phòng hộ Xuân Sơn. Ảnh: QUANG VŨ
QUANG VŨ - Trình bày: HỮU VI

Từ khóa

Rừng Xuân Sơn Gõ đỏ Xuân Sơn Suối Rao Cây gỗ Ngút ngàn Sơn Bình Rừng phòng hộ Địa giới Ươm cây

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn