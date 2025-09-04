Chính thức đóng điện, nối lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo

Vào lúc 4 giờ 5 phút ngày 4-9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp Ban Quản lý dự án điện 3 đã đóng điện xung kích thành công Trạm biến áp 110kV Côn Đảo, chính thức cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo.

Trước đó, lúc 19 giờ 9 phút ngày 2-9, EVN đã đóng điện toàn tuyến, hoàn tất dự án cấp điện lưới quốc gia cho Côn Đảo – công trình chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo EVN, việc đưa công trình vào vận hành không chỉ cung cấp nguồn điện ổn định, liên tục, an toàn cho Côn Đảo, thay thế nguồn điện diesel tại chỗ, mà còn góp phần giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Dự án cũng khẳng định năng lực thi công công trình năng lượng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại trong điều kiện khắc nghiệt trên biển.

Điểm tiếp nhận điện từ cáp ngầm cho đặc khu Côn Đảo. Ảnh: A.B

Dự án có quy mô cấp điện áp 110kV, tổng chiều dài 103,7km, gồm 17,5km đường dây trên không, 77,7km cáp ngầm xuyên biển và 8,5km cáp ngầm trên đảo. Tổng mức đầu tư 4.923 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Công trình được khởi công tháng 12-2024; hoàn thành kéo dải cáp toàn tuyến ngày 12-8-2025; hoàn tất mở rộng Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu ngày 5-8-2025; đóng điện thử nghiệm toàn tuyến ngày 22-8-2025 và chính thức đóng điện ngày 2-9-2025.

Dự án đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, thể hiện quyết tâm của Chính phủ và ngành điện trong chăm lo đời sống, phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biển đảo và vùng biên giới.

PHÚC HẬU