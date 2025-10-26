Phường Phú An, Tây Nam (TPHCM): Trắng đêm ứng phó với triều cường

Ngày 26-10, UBND các phường Phú An và Tây Nam (TPHCM) tiếp tục huy động lực lượng gia cố bờ bao, hỗ trợ người dân ứng phó với ngập úng do triều cường và hồ thượng nguồn xả tràn.

Nước dâng cao gây ngập các vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn

Các lực lượng của phường Phú An trắng đêm hỗ trợ người dân chống ngập

Triều cường tại một số phường ở TPHCM vẫn ở mức cao; thêm vào đó, hồ Dầu Tiếng cũng đang xả tràn, khiến nhiều khu vực trũng thấp ven sông Sài Gòn bị ngập nước. Các khu vực bị ảnh hưởng gồm: rạch Bà Quyến (phường Chánh Hiệp), rạch Bàu Bàng, rạch Ông Đành, rạch nhánh của rạch Bà Lụa (phường Thủ Dầu Một), bờ bao sông Sài Gòn (gần Cảng Bà Lụa), khu vực ngoài đê bao Tân An (phường Phú An), đường Đoàn Trần Nghiệp, Thích Quảng Đức, Nguyễn Tri Phương, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Cừ…

Ghi nhận tại phường Tây Nam trong đêm 25-10

Tại phường Phú An, trong các ngày 24 và 25-10, đỉnh triều đạt mốc 1,87m (cao hơn 0,07m so với mốc lịch sử ngày 18-10-2024 là 1,8m), gây tràn bờ và ngập tại một số khu vực thuộc khu phố Tân An 1, Tân An 2, Phú Thuận, Bến Giảng, Phú Thứ và Bến Liễu. Triều cường ảnh hưởng đến khoảng 168 hộ dân và 42ha cây ăn trái.

Trước tình hình này, Đảng ủy phường Phú An đã có công văn chỉ đạo toàn diện công tác ứng phó, phòng chống và khắc phục hậu quả, với tinh thần “chủ động – khẩn trương – an toàn – hiệu quả”.

Rạng sáng 26-10, lãnh đạo phường tiếp tục có mặt tại những nơi ngập nước để gia cố bờ bao, thăm hỏi và hướng dẫn người dân ứng phó với triều cường.

Các khu phố Tân An 1, Tân An 2, Phú Thuận, Phú Thứ, Bến Giảng, Bến Liễu có khoảng 168 hộ dân bị ảnh hưởng

Hướng dẫn người dân cách đảm bảo an toàn đường điện

Các lực lượng phường tổ chức phát hoang, vớt lục bình, khai thông dòng chảy hơn 600m tại rạch Ông Tàng (khu phố Phú Thứ) và cống số 2 (khu phố Tân An 1) nhằm tiêu thoát nước, hạn chế ngập cục bộ. Ngoài ra, lực lượng còn hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi khô ráo, sắp xếp vật dụng sinh hoạt cần thiết và dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Các lực lượng phường Phú An gia cố bờ bao

Lãnh đạo phường Phú An chỉ đạo trực tiếp tại khu vực gia cố bờ bao

* Triều cường cũng gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực của phường Tây Nam, nhất là tại các khu phố An Thành và Lồ Ồ. Đa phần người dân nơi đây mưu sinh bằng nghề nuôi cá hoặc trồng cây kiểng.

Trong đêm 25-10, các lực lượng phường Tây Nam cùng người dân dọn dẹp môi trường, cây xanh ngã đỗ

Lực lượng chức năng phường Tây Nam có mặt hỗ trợ người dân tại khu vực ngập nước

Để ứng phó với ngập úng, trong đêm 25-10, phường Tây Nam cử các lực lượng xuống khu phố An Thành và Lồ Ồ dọn dẹp cây ngã, di dời tài sản giúp người dân. Các lực lượng phối hợp hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi vùng ngập, nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 17 hộ dân bị ảnh hưởng

Lãnh đạo phường Tây Nam thăm hỏi tình hình thiệt hại của các hộ dân

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo, triều cường tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn vẫn có khả năng ở mức cao trong ngày 26 và 27-10. Đỉnh triều cường tại trạm Thủ Dầu Một trong ngày 26-10 dự báo ở mức 1,64m. Trong khi đó, hồ Dầu Tiếng tiếp tục xả tràn (theo thông báo sẽ xả từ ngày 25-10 đến ngày 1-11) thì tình hình ngập úng tại các vùng trũng ở phường Phú An, Tây Nam - vốn đã bị ngập úng trong những ngày qua - dự báo sẽ tiếp tục căng thẳng.

Clip lực lượng chức năng gia cố bờ bao

Tin liên quan Phường Chánh Hiệp và Thủ Dầu Một khẩn trương đắp bờ bao chống ngập

TÂM TRANG