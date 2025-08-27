Trước buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Côn Đảo, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đến khảo sát, nắm tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Côn Đảo.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Côn Đảo. Thực hiện: VĂN MINH

Ngày 27-8, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu Côn Đảo.

Đi cùng đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và đoàn công tác khảo sát tình hình hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Côn Đảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác đã đến khảo sát, nắm tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Côn Đảo.

Đồng chí Trần Lưu Quang đã nghe lãnh đạo trung tâm báo cáo tình hình hoạt động của trung tâm trong thời gian qua. Đồng chí cũng thăm hỏi về điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại trung tâm.

Đồng chí Trần Lưu Quang thăm hỏi đội ngũ cán bộ đang làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Côn Đảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời nghe báo cáo về việc đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của thành phố và Cổng Dịch vụ công quốc gia, cơ sở dữ liệu khác; tình hình giải quyết hồ sơ cho người dân; về TTHC giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng mục đích sử dụng đất đã được rút ngắn còn 15 ngày giải quyết (trước đây là 30 ngày).

Từ ngày 1-7 đến 15-8, Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Côn Đảo tiếp nhận 798 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến là 497 hồ sơ; trực tiếp, dịch vụ bưu chính là 301 hồ sơ.

Đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Nguyễn Văn Được khảo sát khu vực tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng số TTHC đã công bố công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là 398; số TTHC thực hiện cung cấp Dịch vụ công (DVC) trực tuyến toàn trình là 99, một phần là 299. Hồ sơ, tài liệu được lưu trữ theo quy định tại kho lưu trữ của Đảng ủy và UBND đặc khu; đã số hóa 193.700 trang tài liệu (đạt 100%) của UBND đặc khu và đang thực hiện số hóa tài liệu lưu tại Kho lưu trữ Đảng ủy.

Côn Đảo là đặc khu trực thuộc TPHCM nằm ở vùng biển phía Đông Nam của Tổ quốc, có tổng diện tích là 76,78km2, dân số khoảng 12.500 người với 9 khu dân cư. Đặc khu Côn Đảo được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số, điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Côn Đảo trước đây.

Cán bộ đang làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Côn Đảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến nay, sau gần 2 tháng đi vào vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ quan, tổ chức thuộc đặc khu được đảm bảo về biên chế, nguồn lực (trên cơ sở kế thừa nguyên trạng biên chế, nguồn lực của huyện Côn Đảo trước đây), cơ bản đảm bảo hoạt động đồng bộ, chưa phát sinh những vấn đề khó khăn bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

>>> Một số hình ảnh Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và đoàn công tác khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Côn Đảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

