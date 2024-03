Xuất siêu quý 1-2024 đạt 8 tỷ USD

Cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công thương do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì, chiều 29-3

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 29-3 tại Hà Nội, Bộ Công thương cho biết, cán cân thương mại tháng 3-2024 tiếp tục thặng dư khoảng 2,93 tỷ USD, cao hơn so với mức thặng dư 1,45 tỷ USD của cùng kỳ năm trước, nâng tổng xuất siêu trong quý 1-2024 là 8,08 tỷ USD (quý 1-2023 xuất siêu 4,93 tỷ USD).

Trong đó, xuất siêu sang Hoa Kỳ trong quý 1-2024 ước đạt 22,7 tỷ USD (tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước); xuất siêu sang EU ước đạt 8,2 tỷ USD (tăng 15,8%); xuất siêu sang Nhật Bản ước đạt 50 triệu USD (giảm 27,7%).

Ngược lại, nhập siêu từ Trung Quốc ước đạt 16,7 tỷ USD (tăng 44,4%); nhập siêu từ Hàn Quốc ước đạt 6,2 tỷ USD (giảm 3,5%); nhập siêu từ ASEAN ước đạt 2,2 tỷ USD (tăng 10,9%).

Theo ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Tài chính - kế hoạch (Bộ Công thương), với sự phục hồi của thị trường thế giới, các đơn hàng xuất khẩu gia tăng nên hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong quý 1-2024 đã có những khởi sắc và đạt được kết quả tích cực.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 3-2024 ước đạt 65,09 tỷ USD, tăng 35,6% so với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý 1-2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 178,04 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 93,06 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 giảm 11,6%); nhập khẩu ước đạt 84,98 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 giảm 15,4%).

Ông Sơn cũng cho biết, trong quý 1-2024, có 16 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 82,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 52,7% - đây là những mặt hàng có thương hiệu và thế mạnh), nhiều hơn 2 mặt hàng so với cùng kỳ năm trước (quý 1-2023 có 14 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD).

