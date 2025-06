Yêu cầu giải quyết phản ánh về Chung cư SaiGon Gateway, báo cáo Chủ tịch UBND TPHCM trong tháng 6

Chung cư Saigon Gateway (TP Thủ Đức). Ảnh: Mạng xã hội

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM nhận được thông tin phản ánh, kiến nghị của một số cư dân tại Chung cư SaiGon Gateway (702 Võ Nguyên Giáp, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức), liên quan công tác quản lý vận hành nhà chung cư và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được giao Quyền Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp Sở NN-MT, UBND TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát thông tin phản ánh, kiến nghị nêu trên của các cư dân để xem xét, có biện pháp xử lý dứt điểm vụ việc theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Đồng thời, công khai kết quả giải quyết đến các cư dân để biết; báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND TPHCM trong tháng 6-2025.

Theo phản ánh của cư dân đang sinh sống tại Chung cư Saigon Gateway, họ khẩn thiết cầu cứu do đang bị đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng vì hệ thống phòng cháy chữa cháy và thang máy chung cư liên tục hư hỏng, mất an toàn.

Cư dân còn phản ánh bị chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng quỹ bảo trì và hơn 4.000m² đất sở hữu chung trong dự án.

Theo cư dân, phần đất này đã bị Sở TN-MT (nay là Sở NN-MT) TPHCM tách sổ riêng cho chủ đầu tư bán hai lần, vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng và nhà ở. Đến nay, cư dân chưa được cấp sổ hồng.

PHƯƠNG UYÊN