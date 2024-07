Youtuber bị phạt vì đăng tin sai sự thật

Ngày 23-7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an TP Cao Lãnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với một Youtuber do đăng tải nhiều thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín tổ chức, chia rẽ tôn giáo.