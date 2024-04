10 địa phương có số vụ tai nạn giao thông tăng trên 20%

Theo thông tin từ hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý 2-2024 do Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức ngày 24-4 tại Hà Nội, trong quý 1, vẫn còn 22 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2023.