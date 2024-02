10.000 bao lì xì đến học sinh miền núi tỉnh Quảng Nam

Sáng 19-2, gần 10.000 em học sinh của huyện vùng cao Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) vui mừng khi nhận được bao lì xì mừng tuổi từ các thầy cô trong buổi chào cờ đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024.

Các em học sinh vui mừng khi nhận bao lì xì vào buổi chào cờ đầu xuân

Theo đó, 10.000 bao lì xì đã được các thầy cô tại 29 trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Nam Trà My trao đến các em học sinh. Việc làm ý nghĩa này được thầy Nguyễn Trần Vỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Vừ A Dính (xã Trà Don, huyện Nam Trà My) vận động, kêu gọi từ các nhà hảo tâm với số tiền 50 triệu đồng.

Cô giáo tặng bao lì xì đầu năm cho các em học sinh

Theo thầy Nguyễn Trần Vỹ, với tâm nguyện mang những niềm vui nho nhỏ đến từng bạn học sinh huyện Nam Trà My ngày đầu năm mới, thầy đã đi kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức ủng hộ để làm nên chương trình. Đây là năm thứ 4 chương trình lì xì được triển khai.

“Mỗi bạn nhỏ được phát lì xì 5.000 đồng, số tiền không quá lớn nhưng là niềm khích lệ mong các em có được cái tết vui vẻ. Món quà này được phát về các trường, thầy cô chủ nhiệm trực tiếp chuyển phong bao lì xì đến học sinh của mình. Những điểm thôn, thầy cô mang lên tận nơi lì xì cho các em. Những em vắng trong buổi đầu tiên, các phong bao lì xì sẽ được giữ lại, phát cho các em buổi học sau”, thầy Vỹ chia sẻ.

Thầy Nguyễn Trần Vỹ cùng các em học sinh trong buổi chào cờ đầu năm mới Giáp Thìn 2024

Được biết, phần lớn các em học sinh ở miền núi ít tiếp xúc với phong tục lì xì đầu năm vì bà con nơi đây ăn tết riêng. Việc này giúp học sinh có niềm vui trong những ngày đầu xuân. Cùng với đó, lì xì đầu năm tạo hứng khởi cho học sinh đến trường ngày đầu năm mới, đảm bảo sĩ số lớp học.

Gần 10.000 em học sinh ở huyện miền núi Nam Trà My được nhận bao lì xì dịp đầu năm mới

Thầy Nguyễn Chinh, Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Nam Trà My) chia sẻ, đây là việc làm giúp học sinh có niềm vui trong những ngày đầu xuân, năm mới. Bao lì xì tượng trưng cho một món quà tinh thần, không quan trọng vật chất mà thay vào đó thể hiện sự quan tâm, yêu thương và lòng mong ước cho con cháu chăm ngoan, học giỏi, khỏe mạnh.

NGUYỄN CƯỜNG