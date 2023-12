15 năm trầy trật xin xây trường

15 năm qua, chính quyền địa phương cũng như các sở, ngành có liên quan đã liên tục ban hành 34 văn bản chỉ đạo, báo cáo để tháo gỡ những vướng mắc về nguồn gốc đất công và hoàn thiện thủ tục pháp lý xây dựng Trường Mầm non Tam Phú (phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TPHCM) nhưng không tìm được tiếng nói chung. Gần đây, với sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch UBND TPHCM, “nút thắt” về đất xây dựng trường mới được tháo gỡ.

TRẦN YÊN

Dân nóng lòng vì thiếu trường học

Anh Nguyễn Phong Điền, cư dân của khu chung cư Đạt Gia (phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TPHCM), chia sẻ: “Nhà có 2 đứa nhỏ, cứ mỗi buổi sáng vợ chồng chia nhau chở con đến trường. Hai chị em học hai nơi, cô chị học Trường Mầm non Hoa Hồng ở phường Hiệp Bình Chánh bên cạnh, cách nhà mấy kilomet”.

Chị Bích Hiền (vợ anh Điền) cho biết thêm, các con học xa nhà, xa nhau nên đưa đón vất vả. Những hôm trời mưa, mẹ con về đến nhà đều ướt sũng. Khu dân cư mới khang trang, giao thông đi lại thuận tiện nhưng không ít gia đình trẻ đã bán nhà chuyển đi nơi khác để thuận lợi đưa con đi học.

Chỉ tay về bãi đất trống cạnh khu chung cư, ông Trần Thường, Phó Ban Quản trị chung cư Sunview, cho biết, khu đô thị có 3 khối chung cư, gồm Sunview và Đạt Gia, với trên 1.600 hộ dân, phần lớn là gia đình trẻ. Các công trình hạ tầng như công viên cây xanh, hồ bơi, siêu thị đã được đầu tư xây dựng, riêng trường mầm non vẫn án binh bất động. Năm 2008, Công ty cổ phần NVT, chủ đầu tư khu đô thị, thông báo tiến hành xây dựng trường mầm non, nhưng đến nay khu vực dự

định xây trường vẫn còn là bãi đất trống, cây cỏ mọc um tùm.

Ông Trần Thường nói: “Gia đình cũng có 2 con nhỏ, phải gửi đi học xa nên chúng tôi thấu hiểu nỗi khó khăn của người dân. Chúng tôi đã nhiều lần thúc giục chủ đầu tư xây dựng trường mầm non, nhưng không thấy chuyển động. Nhiều năm qua, hàng trăm gia đình ở khu dân cư mới khốn khổ vì thiếu trường mầm non, chạy lo chỗ học cho con cái. Nhiều gia đình phải gửi con nhỏ sang trường mầm non ở các phường lân cận như Hiệp Bình Chánh, Tam Bình, Linh Đông…”.

Vướng mắc dần được tháo gỡ

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Viết Hiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần NVT, cho biết: chủ trương của công ty là đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng tiện ích như đường sá, mảng xanh, bể bơi, trường mầm non… để phục vụ người dân. Hầu hết các công trình đã làm xong, đưa vào sử dụng từ lâu, riêng khu vực định xây trường mầm non vẫn còn là bãi đất trống, chưa được xây dựng.

Năm 2008, công ty đã triển khai xin phép xây dựng trường mầm non theo quy hoạch đã phê duyệt. Quận Thủ Đức (cũ) - nay thuộc TP Thủ Đức - cũng đã đồng ý, căn cứ theo quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 khu dân cư một phần phường Tam Phú và phường Tam Bình, vị trí khu đất thuộc quy hoạch đất nhà trẻ mẫu giáo (đất giáo dục). Quận chấp thuận chủ trương xã hội hóa đầu tư xây dựng trường mầm non tư thục tại phường Tam Phú, do Công ty cổ phần NVT làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc xây trường gặp vướng mắc vì khu đất xây trường có nguồn gốc đất công, vốn là đất thổ mộ nên chưa được giải quyết.

Trước nhu cầu về chỗ học cho con em, quận Thủ Đức (cũ) đã nhiều lần có văn bản kiến nghị. Trong văn bản nêu rõ: trước và sau năm 1975, khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, bỏ hoang nên các hộ dân trong khu vực đến chôn cất người thân. Các ngôi mộ trên khu đất đã được cải táng, di dời và san lấp mặt bằng, việc xây dựng trường học trên hiện trạng khu đất nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết về trường học tại địa phương. Sau hơn 15 năm chờ đợi, niềm vui cũng đã đến với 1.600 gia đình của khu dân cư Tam Phú khi “nút thắt” của dự án xây dựng Trường Mầm non Tam Phú dần được tháo gỡ.

Tháng 9-2023, Sở KH-ĐT TPHCM đã có văn bản truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM về việc thực hiện dự án Trường mầm non tư thục tại phường Tam Phú. Theo đó, khu đất thực hiện dự án của Công ty cổ phần NVT có nguồn gốc đất công do Nhà nước trực tiếp quản lý. Nay giao UBND TP Thủ Đức phối hợp Sở TN-MT TPHCM thực hiện việc xác lập quyền sở hữu toàn dân, sở hữu Nhà nước đối với khu đất đề nghị thực hiện dự án tại phường Tam Phú. UBND TP Thủ Đức phối hợp Sở TN-MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành và thông báo cho nhà đầu tư tham gia đấu giá theo quy định.



Sau hơn 15 năm chờ đợi, “nút thắt” về thủ tục đất đai xây dựng Trường Mầm non Tam Phú đã được mở. Chủ đầu tư cũng như người dân khu dân cư Tam Phú mong muốn cơ quan chức năng sớm tổ chức đấu giá đất để nhà đầu tư sớm có mặt bằng, hoàn thành các thủ tục cần thiết, sớm khởi công xây dựng Trường Mầm non Tam Phú.



TRẦN YÊN