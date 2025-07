Vụ bãi rác An Hiệp (Vĩnh Long) gây ô nhiễm môi trường: Hoàn thiện phủ bạt ao chôn lấp, xây kè ngăn sạt lở

Bãi rác An Hiệp đang là điểm nóng về môi trường tại tỉnh Vĩnh Long. Sau nhiều ngày người dân ngăn xe chở rác vào bãi rác này do mùi hôi và nước rỉ rác rò rỉ ra bên ngoài, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sản xuất và nuôi trồng thủy sản, ngày 22-7, đoàn công tác của Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long do ông Võ Văn Ngoan, Phó Giám đốc Sở, làm Trưởng đoàn đã có mặt tại hiện trường, khảo sát thực tế và tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân.

Ô nhiễm kéo dài, cuộc sống đảo lộn

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, bãi rác An Hiệp vốn là nơi chôn lấp rác tập trung của 15 xã, phường, mỗi ngày tiếp nhận từ 200-220 tấn rác. Vài năm trở lại đây, bãi rác rơi vào tình trạng quá tải, hệ thống xử lý nước rỉ rác không hoàn chỉnh, ao chôn lấp chưa phủ bạt kịp thời khiến ô nhiễm ngày một nghiêm trọng.

Nước rỉ rác đen ngòm chảy qua đất của người dân

Hệ quả là mùi hôi nồng nặc lan rộng, nước rỉ rác thẩm thấu vào đất, chảy ra môi trường bên ngoài và ao nuôi trồng thủy sản của người dân xung quanh. Ông Trương Minh Đức (ấp Giồng Ao, xã An Hiệp) ngao ngán: “Gia đình tôi sống sát bãi rác. Trẻ con không chịu nổi mùi hôi nên phải gửi đi nơi khác học. Tôi ở lại nuôi tôm mà liên tiếp hai vụ gần nhất đều lỗ hơn 20 triệu đồng. Ao nuôi giờ phải treo vì nước nhiễm bẩn”.

Phát biểu trong buổi đối thoại, ông Huỳnh Văn Châu, đại diện 38 hộ dân khu vực bãi rác, gay gắt: “Người dân như chúng tôi yêu cầu chính quyền địa phương phải xử lý dứt điểm không để mùi hôi tiếp tục hoành hành, nước rỉ rác không được chảy ra ngoài. Nếu không làm được thì đề nghị dừng đưa rác về đây”. Ông Châu cũng cho biết thêm, khu vực bãi rác đang có hiện tượng sạt lở, chân bãi rác cách sông chỉ vài mét. “Nếu không gia cố kè ngay, vài trận mưa lớn nữa là rác tràn xuống kênh chảy thẳng ra sông Hàm Luông, gây ô nhiễm môi trường nước diện rộng”, ông Châu cảnh báo. Bên cạnh nguy cơ về môi trường, người dân còn kiến nghị các chính sách hỗ trợ sinh kế và chăm sóc sức khỏe cho người dân sống trong vùng ô nhiễm, đặc biệt là bảo hiểm y tế, vì tác động lâu dài từ không khí và nguồn nước không đảm bảo.

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại bãi rác An Hiệp, người dân địa phương đã 3 lần tổ chức chặn xe rác vào bãi rác này trong các năm 2023, 2024 và gần nhất là ngày 21-7-2025. Hiện có 132 hộ dân đang sinh sống trong phạm vi bán kính 1.000m quanh bãi rác An Hiệp, bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm qua. Hầu hết người dân bức xúc vì cơ quan chức năng xử lý chưa dứt điểm, đến mùa mưa hiện tượng tái ô nhiễm lại tiếp tục xảy ra khiến đời sống người dân bị đảo lộn.

Khẩn trương khắc phục

Trước đó, ngày 11-7, Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long đã họp với UBND xã An Hiệp, chỉ đạo đơn vị vận hành xử lý ngay các tồn tại về môi trường ảnh hưởng đến đời sống của bà con 2 xã An Hiệp và Ba Tri (tỉnh Vĩnh Long). Tuy nhiên, sự chậm trễ trong thi công cùng những vướng mắc về tổ chức vận hành, công tác phủ bạt, xử lý nước rỉ rác chưa đạt yêu cầu dẫn đến bãi rác ô nhiễm, người dân bức xúc, kéo nhau ra chặn xe tập kết rác vào bãi rác An Hiệp vào chiều ngày 21-7.

Ông Phạm Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND xã An Hiệp, thừa nhận: “Một số công trình tại bãi rác chưa hoàn thiện như: phủ bạt ao 11, 12; hệ thống xử lý nước rỉ rác chưa vận hành ổn định; việc phân tách công trình phủ bạt và đào ao chôn lấp gây chậm tiến độ xử lý mùi hôi. UBND xã An Hiệp kiến nghị ngành chuyên môn tiến hành xây dựng bờ kè chống sạt lở tại bãi rác này. Tuy nhiên, công trình đòi hỏi chi phí lớn, vượt quá ngân sách của đơn vị vận hành bãi rác và UBND xã An Hiệp. Do đó, kiến nghị sở, ngành tỉnh Vĩnh Long có phương án hỗ trợ xây dựng bờ kè chống sạt lở. “UBND xã An Hiệp đã công khai đường dây nóng (0858.056.012) để người dân phản ánh, đồng thời kiện toàn Tổ giám sát cộng đồng, Tổ tuyên truyền vận động để đồng hành xử lý tình trạng ô nhiễm”, ông Trí cho hay.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 22-7, Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo phun xịt chế phẩm sinh học, xử lý nước rỉ rác tại ao số 9, đẩy nhanh tiến độ phủ bạt khu vực số 11, 12 - nơi phát sinh mùi nặng nhất. Công tác xử lý môi trường được yêu cầu hoàn tất trong vòng 1-2 tuần, với phương châm giảm thiểu ngay lập tức ảnh hưởng đến đời sống người dân. Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long Võ Văn Ngoan cho biết thêm: “Tỉnh đã họp khẩn, chỉ đạo quyết liệt, cơ quan chuyên môn sẽ tăng cường giám sát, phối hợp. Vấn đề sạt lở tại khu vực bãi rác là nghiêm trọng, UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đã có chỉ đạo Ban Quản lý Dự án nông nghiệp tỉnh khảo sát và có phương án xây bờ kè chống sạt lở ngay, tránh để rác tràn ra sông”.

TÍN HUY