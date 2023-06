24 thí sinh vi phạm quy chế tại buổi thi bài tổ hợp

Bộ GD-ĐT cho biết, trong sáng 29-6, số thí sinh đăng ký dự thi bài thi Khoa học tự nhiên (KHTN) là 330.741 em, số thí sinh đến dự thi là 329.815, đạt tỷ lệ 99.72%.

Số thí sinh đăng ký dự thi bài thi Khoa học xã hội (KHXH) là 686.862 em, số thí sinh đến dự thi môn KHXH là 684.252, đạt tỷ lệ 99,62%. Ở 2 bài thi tổ hợp này cả nước có 24 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Theo thông tin từ các hội đồng thi, các buổi thi KHTN và KHXH diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi bài thi KHTN và KHXH nằm trong chương trình THPT, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, vừa sức thí sinh, có sự phân hóa phù hợp.

Các hội đồng thi đã thực hiện tốt các phương án dự phòng nên đã xử lý kịp thời các tình huống bất thường, bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc. Đáng chú ý, tại Hội đồng thi Bắc Ninh ghi nhận thí sinh sử dụng điện thoại di động (để ở tủ đựng đồ), giám thị đã lập biên bản và xử lý theo quy định. Tại Hội đồng thi Hà Nội (điểm thi Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) ghi nhận thí sinh làm bài thi muộn hơn so với thời gian thi do trưởng điểm thi đánh trống sớm 5 phút nên điểm thi này đã bù giờ cho thí sinh.