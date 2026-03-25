32 gương cán bộ Đoàn được tuyên dương Giải thưởng “Sao tháng ba”

Ngày 25-3, Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2026); hội nghị Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM gặp gỡ cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú năm 2026.

Chương trình có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Trao Giải thưởng “Sao tháng ba” cho 32 gương cán bộ đoàn

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở đoàn có những trao đổi, đề xuất, kiến nghị xoay quanh một số vấn đề: quy trình xem xét và kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú; bổ sung cơ chế ghi nhận và khen thưởng cho đoàn viên có hoạt động tích cực;…

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố Nguyễn Khoa Hải ghi nhận, đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, xây dựng và trách nhiệm của các đoàn viên thanh niên với những nội dung trao đổi thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Khoa Hải cũng định hướng một số nội dung trọng tâm thời gian tới. Trong đó: giao Đoàn Thanh niên phối hợp với các cơ quan tham mưu tổng hợp các nhóm vấn đề, tham mưu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan ban hành kết luận, kế hoạch triển khai thực hiện; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn...

“Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; mạnh dạn giao nhiệm vụ để thử thách, rèn luyện, qua đó phát hiện nhân tố mới, nguồn cán bộ trẻ chất lượng”, đồng chí Nguyễn Khoa Hải nhấn mạnh.

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM tuyên dương 32 gương cán bộ đoàn đoạt Giải thưởng “Sao tháng ba”.

Đồng chí Bùi Hữu Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Thành phố, cho biết, thời gian qua Đoàn các cơ quan Đảng Thành phố triển khai nhiều phần việc, công trình thanh niên gắn trực tiếp với cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả công vụ, nâng cao chất lượng tham mưu. Đồng chí Bùi Hữu Hồng Hải phát biểu tại hội nghị Nhiều mô hình, giải pháp mới đã được triển khai như: các sáng kiến cải tiến quy trình xử lý văn bản, hồ sơ; sử dụng các ứng dụng mới của Đảng như ứng dụng "Điều hành tác nghiệp", ứng dụng "Phòng họp Không giấy"; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý hồ sơ, xây dựng các công cụ tự động hóa trong việc tính toán, thẩm định các chế độ chính sách… Trong năm 2026, Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM vinh dự có 2 mô hình, giải pháp đoạt Giải thưởng Hồ Hảo Hớn do Thành Đoàn trao tặng.

TIỂU TÂN - HỒNG ÂN