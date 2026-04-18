Chiến dịch “Sóng đa chiều” - kiến tạo cộng đồng số sinh viên TPHCM

Chiến dịch do Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM phối hợp các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố tổ chức dành cho sinh viên, kết hợp giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Mục tiêu của chiến dịch nhằm giúp sinh viên thể hiện góc nhìn, rèn luyện kỹ năng tranh biện và kết nối với những người trẻ cùng quan tâm đến tư duy, công nghệ và các vấn đề của cộng đồng số. Tổng giá trị giải thưởng hơn 160 triệu đồng.

Chiến dịch gồm 2 hoạt động chính: Cuộc thi tranh biện “Sóng đa chiều” gồm các vòng thi sơ khảo, bán kết (trực tuyến) và chung kết (trực tiếp) diễn ra từ nay đến 22-4.

Tọa đàm “Sóng đa chiều” với chủ đề “Nhận thức số - Kỹ năng số” diễn ra ngày 20-4 tại cơ sở 1 Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TPHCM (số 268, đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng).

Tin liên quan Sinh viên TPHCM tham gia giải “bài toán” thực tiễn

MINH KHÔI