Khen thưởng nam sinh lớp 10 dũng cảm bơi ra biển cứu người

Chiều 12-4, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) Nguyễn Công Minh cho biết, đã trao giấy khen và phần quà động viên em Võ Hoàng Thành (học sinh lớp 10, Trường THPT Nghi Lộc 3) vì có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Trao tặng giấy khen cho em Võ Hoàng Thành

Khoảng 16 giờ 20 ngày 10-4, trong lúc đi dạo tại khu vực bãi biển Cửa Lò, em Võ Hoàng Thành phát hiện 3 người đang gặp nạn giữa khu vực có dòng nước xoáy.

Lúc này, em Thành nhanh chóng mượn phao của người dân ở gần đó, rồi bơi ra khu vực dòng nước xoáy ứng cứu, đưa được 2 người vào bờ. Sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trường hợp còn lại, do kiệt sức và sóng biển cuộn rất mạnh, em Thành không thể tiếp cận được.

Theo Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Vinh Lộc, hiện nay, đoàn phường cũng đã có tờ trình đề xuất, gửi lên các cơ quan cấp trên để tiếp tục ghi nhận, biểu dương và có hình thức khen thưởng cho hành động dũng cảm cứu người đuối nước của em Võ Hoàng Thành. Qua đó, góp phần lan tỏa gương người tốt việc tốt trong cộng đồng.

DƯƠNG QUANG