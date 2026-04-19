Lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an qua cuộc thi sáng tạo video

Tối 18-4, Công an TPHCM tổ chức Lễ hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo video “Tổ quốc bình yên”. Công an TPHCM được chọn là đơn vị làm điểm, nhằm lan tỏa sâu rộng mục đích, ý nghĩa của cuộc thi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trên địa bàn phía Nam.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị - Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM; cùng gần 1.600 đại biểu là Công an các tỉnh, thành phố; Công ty Media AI Lab; TikTok Việt Nam và các KOLs có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, công nghệ số và các nền tảng mạng xã hội đang trở thành công cụ, phương thức hiệu quả để truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật về an ninh trật tự; đồng thời lan tỏa những tấm gương dũng cảm, những cách làm hay, góp phần xây dựng xã hội vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Muốn làm được điều đó, lực lượng Công an nhân dân không chỉ cần vững vàng về chính trị, giỏi về pháp luật, sắc bén về nghiệp vụ mà còn phải đổi mới tư duy, linh hoạt trong phương thức tuyên truyền, vận động quần chúng.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng cuộc thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất, xem đây vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là cơ hội để lan tỏa những giá trị nhân văn, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đối với học sinh, sinh viên, Thứ trưởng Bộ Công an kỳ vọng các em phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, mạnh dạn thể hiện góc nhìn mới, ý tưởng đột phá, góp phần nhận diện, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao và hành vi phát tán thông tin xấu độc trên không gian mạng.

“Mỗi tác phẩm dự thi không chỉ là sản phẩm sáng tạo mà còn là một thông điệp có giá trị lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường xã hội an ninh, an toàn, lành mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Tại chương trình, đại biểu có dịp giao lưu với đại diện ekip sản xuất các video viral nhất của lực lượng Công an nhân dân, cùng các chuyên gia từ Media AI Lab, chia sẻ cách giúp 1 video đề tài an ninh, trật tự thu hút hàng triệu lượt xem. Chương trình cũng giao lưu với những “người trong cuộc”, nơi những câu chuyện thật, ký ức thật trong quá trình cứu nạn, cứu hộ, triệt phá tội phạm mạng được chính các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ chia sẻ.

Nhà báo Tạ Bích Loan giao lưu với bé trai được lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TPHCM giải cứu bị mắc kẹt giữa hai bức tường.

Tại buổi lễ, Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã chính thức phát động hưởng ứng Cuộc thi. Sau đó là khoảnh khắc hưởng ứng ấn tượng khi gần 1.600 đại biểu và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cùng bật đèn flash điện thoại, tạo hình biểu tượng lá chắn, thể hiện sự đồng lòng và cam kết bảo vệ bình yên Tổ quốc trên cả đời thực và không gian số.

