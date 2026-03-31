Tuổi trẻ TPHCM triển khai nhiều hoạt động xung kích, vì cộng đồng

Hưởng ứng Tháng Thanh niên, ngày 31-3, đoàn viên, thanh niên TPHCM tham gia các hoạt động trong Chương trình “Tháng Ba biên giới” do Thành đoàn TPHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM chỉ đạo tổ chức, tại xã Bù Gia Mập (tỉnh Đồng Nai).

Chương trình “Tháng Ba biên giới” được triển khai với mong muốn lan tỏa tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, chung tay chăm lo đời sống người dân khu vực còn nhiều khó khăn. Tham gia chương trình có Cụm thi đua số 18 khu vực Công nhân lao động, trực thuộc Thành đoàn TPHCM.

Đoàn đến thăm Đồn Biên phòng Bù Gia Mập (Đồng Nai)
Đại diện Thành đoàn TPHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM trao quà đến Đồn Biên phòng Bù Gia Mập

Trong không khí ấm áp, thân tình, đoàn đến thăm, giao lưu, tìm hiểu đời sống, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bù Gia Mập.

Dịp này, đoàn đã trao tặng bộ dụng cụ thể dục thể thao, máy vi tính, máy in, bộ trữ điện năng lượng mặt trời; đồng thời, phối hợp cán bộ, chiến sĩ sơn sửa sân tập luyện bóng chuyền, góp phần cải thiện điều kiện rèn luyện thể chất tại đơn vị.

Đoàn viên, thanh niên TPHCM cùng cán bộ, chiến sĩ sửa chữa lại sân tập luyện

Trung tá Nguyễn Xuân Châu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bù Gia Mập, gửi lời cảm ơn sự quan tâm nghĩa tình của các bạn đoàn viên, thanh niên TPHCM đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đồng chí khẳng định, dù ở trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bù Gia Mập luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, vững tay súng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia trong phạm vi được giao.

Trung tá Nguyễn Xuân Châu phát biểu tại chương trình

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức tại cột mốc biên giới thuộc Đồn Biên phòng Đắk Ka, qua đó bồi đắp lòng yêu nước cho đoàn viên, thanh niên.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
Thanh niên TPHCM bày tỏ tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Trong khuôn khổ chương trình, các đoàn viên, thanh niên TPHCM đến Vườn quốc gia Bù Gia Mập tìm hiểu, trải nghiệm, nâng cao ý thức gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Đoàn viên, thanh niên nghe cán bộ giới thiệu về Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Bên cạnh đó, Chương trình “Bình dân học vụ số” với chuyên đề kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập và đời sống cũng được tổ chức, thu hút đông đảo người dân xã Bù Gia Mập tham gia.

Tập huấn kỹ năng phòng, chống lừa đảo, bắt cóc cho học sinh

Không khí sôi nổi tiếp tục lan tỏa đến Trường Tiểu học Bù Gia Mập, nơi sân trường rộn ràng tiếng cười qua các gian hàng trò chơi, hoạt động và lớp tập huấn kỹ năng trang bị kiến thức phòng, chống lừa đảo, bắt cóc cho học sinh.

Học sinh thích thú thưởng thức món ăn do các anh chị đoàn viên, thanh niên chuẩn bị
...và tham gia gian hàng trò chơi

Tại Trường THCS - THPT Đắk Mai, Đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng đã trao 10 phần học bổng (trị giá 1 triệu đồng/phần) đến học sinh vượt khó học tốt. Các đơn vị cũng trao tặng 20 phần quà cho hộ dân khó khăn; tặng 50 bộ áo dài đến giáo viên nữ gắn bó với sự nghiệp giáo dục tại địa phương; tặng công trình “Đèn năng lượng mặt trời”...

Phó Bí thư Đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Tam Nguyên trao quà cho học sinh
Tiết mục giao lưu văn nghệ tại chương trình

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bù Gia Mập Đặng Thị Hương cho biết, xã có khoảng 75% dân số là đồng bào người dân tộc thiểu số đang sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn. Các hoạt động tình nguyện mà tuổi trẻ TPHCM triển khai mang ý nghĩa thiết thực, tiếp thêm động lực để người dân địa phương từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Trao tặng công trình sơn, kẻ vạch sân thi đấu bóng chuyền đến Đồn Biên phòng Bù Gia Mập
Trao tặng bộ dụng cụ thể dục, thể thao đến Đồn Biên phòng Bù Gia Mập
Trao tặng đèn năng lượng mặt trời đến Đồn Biên phòng Bù Gia Mập
Trao tặng máy vi tính và máy in đến Đồn Biên phòng Bù Gia Mập
Trao tặng bộ pin tích trữ đèn năng lượng mặt trời đến Đồn Biên phòng Bù Gia Mập
Trao bảng tượng trưng tặng 50 bộ áo dài đến giáo viên tại xã Bù Gia Mập
Giáo viên nữ nhận áo dài tại chương trình
CẨM TUYẾT

