35 dự án khởi nghiệp sáng tạo được vinh danh tại VietFuture Awards 2025

Sau 6 tháng triển khai, ban tổ chức ghi nhận 211 đề cử từ 46 trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc (tăng 20% so với năm 2024). Các dự án trải rộng trên 16 lĩnh vực: Trí tuệ nhân tạo - tự động hóa, môi trường - phát triển bền vững, công nghệ cho xã hội cộng đồng, giáo dục 4.0, y tế chăm sóc sức khỏe…

Ban tổ chức trao giải Nhất cho dự án Cốm trà Thanh An đến từ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Theo đánh giá, các dự án đều thể hiện sự trưởng thành về ý tưởng lẫn khả năng triển khai thực tế, có lộ trình phát triển rõ ràng, gắn với nhu cầu thị trường, có 9 dự án R&D có thể thương mại hóa. Năm nay, nhiều dự án trong lĩnh vực Fintech, quản lý tài chính cá nhân, game, giải trí số - những lĩnh vực vốn ít xuất hiện ở các mùa giải trước.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Hội đồng sáng lập Vinasa, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cho biết, các dự án có tính thực tiễn và khả năng thương mại hoá cao. Ông tin rằng, nếu được nuôi dưỡng đúng cách, nhiều dự án có thể bước ra đời sống và tạo ra tác động tích cực cho xã hội.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ tại lễ trao giải

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Trưởng Ban tổ chức, chia sẻ: “Ở mỗi dự án không chỉ có ý tưởng công nghệ, mà còn là khát vọng giải quyết những vấn đề cụ thể của cộng đồng. VietFuture Awards 2025 là cầu nối đưa những dự án tiềm năng đến gần hơn với doanh nghiệp và thị trường, là bệ phóng giúp sinh viên thử sức trong môi trường khởi nghiệp chuyên nghiệp, học hỏi từ chuyên gia, kết nối với nhà đầu tư, để biến ý tưởng thành sản phẩm, hay là những startup thực thụ”.

Hội đồng giám khảo đã trao giải cho 35 dự án (7 giải Nhất, 7 giải Nhì, 7 giải Ba và 14 giải Tiềm năng), tổng giá trị gần 273 triệu đồng. Ngoài ra, các dự án xuất sắc được hỗ trợ cố vấn chuyên sâu để demo sản phẩm/dự án, kết nối với các nhà đầu tư, thương mại hóa sản phẩm…

Ban tổ chức trao 7 giải Nhì cho các dự án tiêu biểu

Một số dự án nổi bật có thể kể đến như: MediPath - giải pháp hỗ trợ bác sĩ và bệnh nhân qua trợ lý số; hệ thống xe đẩy hàng thông minh – NAVIcart; TaskSpace - ứng dụng quản lý dự án học thuật; công cụ AI phản hồi nội dung số; Drones tích hợp cảm biến đa phổ và IoT - đo lường và lập bản đồ đất mặn ở đồng bằng sông Cửu Long…

Tại buổi lễ trao giải, GITEX Vietnam đã lựa chọn 3 trong số 7 dự án đạt giải Nhất để trao giải thưởng từ đối tác chiến lược và tham dự GITEX Việt Nam 2026, với nhiều quyền lợi như: Tạo gian hàng khởi nghiệp (Startup POD) tại GITEX Vietnam 2026, tham gia các buổi gặp gỡ nhà đầu tư, tham gia các buổi gặp gỡ kinh doanh theo yêu cầu...

GITEX Vietnam lựa chọn và trao giải thưởng phụ cho 3 dự án xuất sắc

Giải thưởng Sáng tạo tương lai (VietFuture Awards) được khởi xướng từ năm 2023 do Vinasa tổ chức, chỉ sau ba mùa, giải thưởng đã trở thành nền tảng kết nối để các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên được hiện thực hóa. Không chỉ là nơi vinh danh, VietFuture Awards còn đặt các ý tưởng vào hệ sinh thái hợp tác ba bên: Nhà trường – Doanh nghiệp – Nhà đầu tư, qua đó nhằm góp phần đưa nghiên cứu từ giảng đường đến gần hơn với thực tiễn.

BÙI TUẤN