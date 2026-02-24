TPHCM nghiên cứu phát triển, thí điểm công nghệ 6G tại một số khu vực

Ở mỗi lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, TPHCM xác định cần một chuyên gia đầu ngành đóng vai trò kiến trúc sư trưởng để tham mưu, giúp lãnh đạo TPHCM giải quyết các vấn đề chuyên môn trong phạm vi lĩnh vực đó.

Ngày 24-2, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TPHCM cho biết, vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn TPHCM năm 2026.

Theo kế hoạch, TPHCM tập trung hoàn thiện hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và an ninh mạng; bảo đảm phủ sóng 5G đạt 95% dân số, 100% tại các khu đô thị lớn, khu khoa học công nghệ, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng biển, sân bay, trung tâm logistics… Nghiên cứu phát triển và thí điểm công nghệ 6G tại một số khu vực trên địa bàn TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông dự buổi gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hồi tháng 12-2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền số, hướng tới chính quyền số toàn diện.

Kế hoạch cũng xác định rõ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ số, công nghệ cao; nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về những nhiệm vụ và giải pháp ưu tiên triển khai trong năm 2026, TPHCM tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; xóa bỏ mọi rào cản cản trở phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh.

Bên cạnh đó, triển khai quỹ đầu tư mạo hiểm, cơ chế thí điểm (sandbox) cho thử nghiệm công nghệ mới, chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, startup và đầu tư nước ngoài.

TPHCM sẽ đề xuất cơ chế mua sắm công riêng biệt cho lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, ưu tiên tốc độ, sự phù hợp công nghệ và cơ chế chấp nhận rủi ro nhằm tháo gỡ điểm nghẽn mua sắm công hiện tại. Đồng thời triển khai thí điểm cơ chế thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Song song đó, TPHCM tiếp tục tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, thí điểm các khu vực thử nghiệm (sandbox) cho phương tiện bay không người lái (UAV) ứng dụng trong logistics và giám sát đô thị.

TPHCM thu hút và trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, mỗi lĩnh vực cần xác định một chuyên gia đầu ngành (đóng vai trò như kiến trúc sư trưởng) để tham mưu, giúp lãnh đạo TPHCM giải quyết các vấn đề chuyên môn trong phạm vi lĩnh vực đó.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và các nền tảng số dùng chung để tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách của TPHCM như giảm ùn tắc giao thông, giải quyết ngập nước, kiểm soát ô nhiễm môi trường và xây dựng “Thành phố văn minh - không ma túy”.

TPHCM cũng sẽ triển khai đề án "kết nối các sàn giao dịch công nghệ vùng Đông Nam bộ” hình thành hệ thống liên kết thị trường khoa học, công nghệ, ưu tiên đặt hàng nhiệm vụ giải quyết các vấn đề bức thiết trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa và du lịch.

Đồng thời, triển khai các dự án, chương trình liên quan đến các công nghệ chiến lược cần áp dụng mô hình 3 nhà, huy động các chuyên gia, nhà khoa học, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng trong nước, quốc tế tham gia vào quá trình nghiên cứu, phát triển.

VĂN MINH