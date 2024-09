4 ngày nghỉ lễ, TPHCM đạt doanh thu du lịch 2.940 tỷ đồng

Người dân, du khách vui chơi tại Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi dịp nghỉ lễ 2-9

Theo đó, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí ước đạt 980.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 960.000 lượt). Khách du lịch nội địa đến TPHCM ước khoảng 425.000 lượt, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 420.000 lượt). Khách quốc tế đến TPHCM khoảng 38.800 lượt, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2022 là 37.600 lượt).

Người dân chọn mua trái cây tại hệ thống MM Mega Market Hiệp Phú (quận 12) dịp nghỉ lễ

Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 214.630 lượt, tăng 32,5 % so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 162.000 lượt). Công suất phòng ước đạt khoảng 85% tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 là 80%).

Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 2.940 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2023 (đạt 2.890 tỷ đồng).

Người dân, du khách thưởng thức ẩm thực tại Củ Chi

Ghi nhận tại một số khu vui chơi, du lịch trên địa bàn TPHCM, lượng khách đến tham quan, trải nghiệm vẫn tấp nập. Thống kê nhanh của Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác Cần Giờ, tổng lượng khách tham quan trong 4 ngày nghỉ lễ lên tới hàng chục ngàn lượt, nhiều nhất là khách vui chơi, đi về trong ngày.

Các em nhỏ hào hứng theo dõi tiết mục biểu diễn của chú hề tại Suối Tiên

Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, lượng khách đến tham quan cao điểm ngày lễ 2-9 khoảng 15.000 lượt khách. Nhìn chung, khách đến tham quan trong dịp lễ này tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Phụ huynh và các em nhỏ vui chơi tại Đầm Sen

Tương tự, lượng khách tham quan Suối Tiên cũng tăng đáng kể, khi khách vẫn xếp hàng dài vào tham quan, trải nghiệm trong ngày 3-9.

Tham quan, tìm hiểu về thói quen sinh hoạt của các loại muông thú tại Thảo Cầm viên Sài Gòn khiến nhiều du khách thích thú

Đối với Thảo Cầm viên Sài Gòn, lượng khách vẫn tấp nập, tuy nhiên không đông bằng cao điểm 2-9. Theo lãnh đạo Thảo Cầm viên Sài Gòn, số lượng khách đến vui chơi, tham quan ngày 2-9 mặc dù khá đông nhưng vẫn thua xa so với cùng kỳ năm trước.

Người dân vui chơi, mua sắm tại Trung tâm thương mại AEON Mall trên địa bàn TPHCM

Cùng ngày, tại các siêu thị, trung tâm thương mại, khách vẫn đổ về vui chơi, “săn” hàng khuyến mãi. Đây là dịp để người tiêu dùng được tiếp cận với những mặt hàng giá tốt.

4 ngày nghỉ lễ, Quảng Ngãi đón gần 93.400 lượt khách Trong 4 ngày lễ từ ngày 31-8 đến ngày 3-9, Quảng Ngãi đón khoảng 93.400 lượt du khách, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo thống kê của Sở VH-TT-DL, Quảng Ngãi đón khoảng 30.000 lượt khách đến sử dụng dịch vụ ở các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các khu, điểm du lịch đón khoảng 63.400 lượt khách. Du khách tham quan Khu Chứng tích Sơn Mỹ trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: NGUYỄN TRANG Cụ thể, Khu du lịch Suối Chí (huyện Nghĩa Hành) đón 2.400 lượt khách; bãi biển Mỹ Khê và rừng dừa nước Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi) đón 13.000 lượt khách; bãi biển Minh Tân (huyện Mộ Đức) đón 14.000 lượt khách. Các huyện Lý Sơn đón 4.300 lượt khách, thị xã Đức Phổ đón 5.000 lượt khách, huyện Bình Sơn đón 12.700 lượt khách và các điểm du lịch khác đón khoảng 12.000 lượt khách. Doanh thu từ du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ ước đạt 89 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Tại huyện đảo Lý Sơn, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết, trong ngày 1-9, có hơn 1.000 khách du lịch ra đảo Lý Sơn tham quan, trung bình một ngày có từ 5 đến 7 chuyến tàu cao tốc chở khách du lịch từ cảng Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại. Hiện nay, đảo Lý Sơn có khoảng 130 cơ sở lưu trú, trong đó có 23 khách sạn, 45 nhà nghỉ và 55 homestay nên cơ bản đủ đáp ứng chỗ nghỉ ngơi cho du khách ra đảo tham quan, vui chơi. Du khách tham quan đảo Lý Sơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG Anh Nguyễn Thanh Giang, chủ cơ sở nhà nghỉ đảo Lý Sơn cho biết, trong những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, lượng du khách tới đảo Lý Sơn có phần đông hơn so với ngày thường. Trung bình mỗi ngày, cơ sở của anh đón gần 100 khách tới ăn uống, nghỉ dưỡng, giá một phòng từ 300.000 đến 350.000 đồng/người/đêm. Tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh dịp lễ 2-9 ổn định, an toàn. Các cơ sở lưu trú du lịch và các khu, điểm du lịch chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ khách du lịch. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khách, đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, tuân thủ nghiêm các quy định về công khai niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết… NGUYỄN TRANG

THI HỒNG