Ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2-9: Nhộn nhịp du lịch

Đông Nam bộ: Nhiều hoạt động thu hút du khách

Ngày 31-8, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cho biết, xuyên suốt 4 ngày của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, khu du lịch liên tục tổ chức các show diễn nghệ thuật phục vụ du khách. Một trong những màn biểu diễn ấn tượng nhất là các màn múa trống Chhay-dăm và biểu diễn nhạc ngũ âm do các nghệ nhân Tây Ninh trình diễn.

Đây là các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thường xuyên được tái hiện trên đỉnh núi Bà Đen. Bên cạnh đó, sự kiện đại lễ dâng đăng mừng Quốc khánh, cầu quốc thái dân an cũng sẽ được tổ chức với hàng ngàn ngọn đèn lấp lánh thắp sáng khắp đỉnh núi Bà Đen. Theo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, trong ngày 31-8, ước có khoảng 8.000 lượt người thăm viếng khu du lịch, tăng hơn 3.000 lượt so với ngày bình thường.

Còn tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu cho biết, trong ngày các khu du lịch trên địa bàn đón và phục vụ khoảng 43.000 lượt người tắm biển, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ghi nhận tại khu vực Bãi Sau, giá phòng nghỉ tăng 2-3 lần so với ngày thường, nhiều khách sạn kín phòng. Đại diện một số khu du lịch ở khu vực ven biển của huyện Xuyên Mộc chia sẻ, lượng khách trong dịp lễ tập trung vào ngày 31-8 và 1-9 vì đây là những ngày cuối tuần, nhiều gia đình tranh thủ đi du lịch rồi về sớm để kịp thời bắt nhịp công việc.

Miền Trung - Tây Nguyên: Nhiều điểm hút khách bất ngờ

Ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum), cho biết Khu du lịch sinh thái Măng Đen (huyện Kon Plông) đang “căng mình” phục vụ khách khi lượng người đến du lịch rất đông. Các điểm hút khách du lịch đến tham quan như Chợ phiên Măng Đen, chùa, thác Pa Sỹ, khu 36 hộ... Hiện các phòng khách sạn đã kín phòng.

Nhiều chương trình được tổ chức dịp này như khánh thành vườn nghệ thuật Măng Đen; hội thi ẩm thực tại chợ phiên; chung kết cuộc thi cồng chiêng… Tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, các khu du lịch tuy nhộn nhịp hơn ngày thường nhưng không xảy ra tình trạng quá tải.

Tương tự, các tuyến đường giao thông từ nội đô Đà Lạt ra đến các đoạn đường cửa ngõ như đèo Prenn, Mimosa, hoặc xa hơn như đèo Bảo Lộc không xảy ra tình trạng ùn tắc. Theo Phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt, các khách sạn 3-5 sao phục vụ với công suất từ 60%-70%; các cơ sở lưu trú khác tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 70%-75%, cao điểm nhất là hai ngày 1 và 2-9.

Còn tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), phương tiện lưu thông trong ngày 31-8 bắt đầu đông lên, các tuyến đường ven biển, trung tâm thương mại, các điểm vui chơi thường xuyên bị ùn ứ cục bộ. Các khu du lịch như Long Sơn, Vinpearl, Kong Fores cũng đón các đoàn khách du lịch trong dịp nghỉ lễ nhiều hơn. Đặc biệt, khách du lịch Hàn Quốc, Trung Quốc chiếm tỷ lệ rất cao.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ ngày 30-8 đến 3-9, lượng du khách đến Thừa Thiên Huế dự báo đạt 120.000 lượt (tăng 22,4% so với dịp lễ năm ngoái). Công suất bình quân phòng các khách sạn đạt khoảng 64%. Các ngày 31-8 và 1-9 công suất phòng nhiều cơ sở lưu trú đạt trên 80%.

Hầu hết khách sạn ở TP Huế, huyện Phú Lộc và huyện A Lưới gần như đã lấp đầy khách đặt phòng trong 2 ngày này. Năm nay, xu hướng du khách đi theo nhóm gia đình bằng ô tô cá nhân và tàu hỏa, có nhu cầu nghỉ ngơi trải nghiệm khám phá văn hóa và thiên nhiên địa phương.

Nhộn nhịp du lịch hai chiều Việt Nam - Trung Quốc

Từ sáng sớm ngày 31-8, khu vực Trung tâm Quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai chật kín người đổ về làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc du lịch. Thiếu tá Bùi Giang Nam, Phó trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cho biết, sáng 31-8, có khoảng 2.000 người đã xuất cảnh sang Trung Quốc, trong đó hơn một nửa là khách du lịch đi theo các tour hoặc đoàn do các công ty lữ hành tổ chức.

Trong khi đó, tại cửa ngõ tỉnh Lạng Sơn, nhiều khách Trung Quốc lại sang Việt Nam để tham quan du lịch. Bà Phạm Thị Thanh Mai, Giám đốc Trung tâm lữ hành thuộc Công ty cổ phần Du lịch và xuất nhập khẩu Lạng Sơn, cho biết: “Chúng tôi đã hợp tác với nhiều công ty du lịch để tổ chức các tuyến tham quan trong ngày và tour 2 ngày 1 đêm”. Những địa điểm du lịch phổ biến là đền, chùa như Bắc Lệ, Tam Thanh, chợ Tân Thanh, chợ Đồng Đăng, chợ Kỳ Lừa… đến cao nguyên địa chất Lạng Sơn, Khu du lịch Mẫu Sơn.

Tấp nập mua sắm ở các siêu thị

Ngày 31-8, ghi nhận tại một số siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TPHCM, lượng khách đổ về vui chơi trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2-9 đông hơn so với bình thường. Tại các quầy hàng, khu ăn uống của hệ thống Big C, GO! (quận 10, quận Bình Tân…), MM Mega Market An Phú (TP Thủ Đức), AEON Mall (quận Tân Phú), Co.opmart Rạch Miễu (quận Phú Nhuận) nhộn nhịp khách đến mua sắm, ăn uống…

Các mặt hàng tươi sống, rau củ, thịt cá… được khách chọn mua nhiều, do đang có những chương trình ưu đãi giá tốt, từ 5%-49% tùy loại. Nhân viên phục vụ thường xuyên bổ sung thêm hàng hóa lên quầy kệ, tránh tính trạng thiếu hụt hàng hóa. Hệ thống Saigon Co.op đang khuyến mãi cho các đơn hàng trên 400.000 đồng được mua 1 sản phẩm giá ưu đãi, hóa đơn trên 800.000 đồng được mua 2 sản phẩm (thực phẩm, đồ công nghệ, may mặc…). Tương tự, hệ thống MM Mega Market cũng áp dụng mua 1 tặng 1 cho một số mặt hàng như nước yến, yến mạch, nước rửa chén, nước giặt xả, sữa tắm…

