5 ngày tới không mưa, giữ rừng trước nỗi lo “bà hỏa”

Tối 18-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia phát bản tin cảnh báo tình trạng nắng nóng diện rộng tại nhiều khu vực trên cả nước. Cơ quan này còn phát hành thêm một bản tin chuyên đề nhằm cảnh báo nguy cơ cháy rừng do tình trạng nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp và gió khô hanh tại khu vực Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ.

Liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng ở các huyện Văn Lãng, Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) trong những ngày qua. Ảnh: CTV

Theo dữ liệu khí tượng trong ngày 18-4, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C (như Đông Hà, Quảng Trị đạt 37.4 độ C). Độ ẩm tương đối thấp, dao động còn 45-55%.

Trong các ngày từ 19 đến 22-4, nắng nóng có xu hướng mở rộng và gia tăng cường độ.

Tại Bắc bộ, nắng nóng xuất hiện trước tiên ở khu vực vùng núi và trung du, sau đó lan rộng ra toàn vùng từ ngày 21-4. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C (Sơn La, Hòa Bình), độ ẩm thấp nhất 50-55%. Nắng nóng cục bộ cũng có thể xảy ra tại vùng đồng bằng Bắc bộ (bao gồm Hà Nội).

Tại Trung bộ, đặc biệt là khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, sẽ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài đến ngày 22-4 hoặc đến 25-4, với mức nhiệt phổ biến 35-37 độ C, nhiều nơi trên 38 độ C như Hồi Xuân (Thanh Hóa), Tương Dương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh)… Độ ẩm xuống rất thấp 45-50%. Gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh dần, tăng nguy cơ cháy rừng.

Tại Nam bộ, nắng nóng duy trì trong nhiều ngày tới, với mức nhiệt phổ biến 32-36 độ C, một số nơi trên 36 độ C như: TPHCM, Bình Phước, Long An, Tây Ninh. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 55-65%.

Tây Nguyên ít mây, nắng mạnh, riêng Kon Tum và Gia Lai có thể xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ C, độ ẩm thấp 55-60%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng không có mưa trên diện rộng trong 5 ngày tới, biên độ nhiệt ngày đêm chênh lệch 10-14 độ C ở vùng núi khiến thảm thực vật nhanh chóng khô nứt, kết hợp với gió khô và nhiệt cao sẽ làm gia tăng nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao. Gió Tây Nam tại Trung bộ có xu hướng tăng cường, dễ cuốn tàn lửa, gây cháy lan trên diện rộng.

“Các địa phương cần chủ động các phương án phòng chống cháy rừng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm từ nay đến hết ngày 25-4”, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia lưu ý.

VĂN PHÚC