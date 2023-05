62 bị cáo trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ ở An Giang lãnh án 187 năm tù

Đây là vụ án gây rúng động dư luận do Đại tá Đinh Văn Nơi (hiện là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) trực tiếp chỉ đạo triệt phá khi còn là Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên 10 năm tù; Huỳnh Sĩ Nguyên 10 năm tù; Dương Văn Hoàng 8 năm 6 tháng tù và Lương Kim Khá 6 năm 3 tháng tù. Còn 12 bị cáo khác bị tuyên phạt 5 năm tù; 31 bị cáo bị tuyên phạt 3 năm tù; các bị cáo còn lại bị phạt 1 năm tù, trong đó có nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Theo cáo trạng, tháng 5-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Nguyễn Thị Thủy Liên (57 tuổi), Dương Văn Hoàng (64 tuổi) và La Thị Hồng Yến (50 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh An Giang) thực hiện bằng hình thức mua lô đề có quy mô lớn, thu hút nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh tham gia.

Tiến hành kiểm tra, xác minh, Công an tỉnh An Giang ra lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Nguyễn Thị Thủy Liên và đồng bọn có liên quan trên địa bàn TP Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới tỉnh An Giang.

Qua khám xét, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 108 điện thoại di động các loại; 8 máy in; 3 máy fax; 2 bộ máy đếm tiền; 3 camera ghi hình; 27 máy tính; 8 iPad; 1 máy photo, 12 xe mô tô; 5 xe ô tô; nhiều phơi ghi lô đề, số đề... và trên 7,1 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Khi vụ án bị phát hiện nhiều người tham gia đánh bạc nhận thấy hành vi đánh bạc bằng hình thức số đề được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nên lần lượt ra đầu thú.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định, từ tháng 1-2018 đến tháng 6-2021, Nguyễn Thị Thủy Liên đã sử dụng nhiều số điện thoại đăng ký 4 tài khoản Zalo tên "Sang Nguyễn", "Trần Nguyễn", "Hiền Nguyễn", "Liên" rồi cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn (giúp sức cho Liên) để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua bằng tiền từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết các đài miền Nam, các đối tượng thống nhất số tiền thắng, thua xong sẽ thanh toán thông qua giao dịch của một ngân hàng thương mại hoặc trực tiếp trả tiền mặt. Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định tổng số tiền Nguyễn Thị Thủy Liên cùng đồng bọn xác nhận đánh bạc với nhau là trên 966 tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng; trong đó xác định phơi số lô đề gần 408 tỷ đồng.