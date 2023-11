Lộ diện người tố cựu Cục trưởng Cục Thanh tra nhận 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát vừa được Bộ Công an công bố kết luận điều tra, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) bị cáo buộc nhận 5,2 triệu USD. Việc lộ diện hành vi nhận hối lộ có sự tố giác của cựu sếp Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Bị can Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) bị Bộ Công an đề nghị truy tố 3 tội danh "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "Tham ô tài sản" cùng với bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Theo tài liệu điều tra, tháng 8-2017, đoàn thanh tra liên ngành Ngân hàng Nhà nước được lập ra để thanh tra SCB hội sở chính và 12 chi nhánh.

Đoàn có 18 thành viên do bà Đỗ Thị Nhàn làm Trưởng đoàn, cùng 9 cán bộ thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, 2 cán bộ Kiểm toán Nhà nước, 4 cán bộ Thanh tra Chính phủ và 3 người của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.

Quá trình thanh tra, đoàn thanh tra nhận thấy nội dung sai phạm lớn nhất tại SCB là việc ngân hàng này cho vay tín dụng đối với các công ty có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, hồ sơ vay có nhiều sai phạm, số tiền cho vay lớn, nguy cơ không thu hồi được nợ.

Thời điểm đó, bà Nhàn đã trao đổi với Võ Tấn Hoàng Văn về các vi phạm tại SCB ở các dự án. Bà Nhàn có nói phải đưa SCB vào "diện kiểm soát đặc biệt" và đặt vấn đề gặp bà Trương Mỹ Lan để yêu cầu làm rõ. Bị can Văn đã đứng ra sắp xếp cho "sếp" gặp bà Nhàn.

Sau cuộc gặp, bà Lan chỉ đạo Văn và một số nhân viên chịu trách nhiệm tất toán các khoản vay (nhóm 71 khách hàng tại địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai) để vừa thực hiện tất toán vừa báo cáo số dư nợ để đoàn thanh tra không kiểm tra, xác minh thực tế khách hàng.

Đồng thời, bà Trương Mỹ Lan giao cho Văn dẫn đoàn SCB ra Hà Nội giải trình các nội dung thanh tra với bà Nhàn. Bị can Văn sau đó được bà Nhàn trao đổi về các sai phạm nghiêm trọng của SCB. Qua trao đổi, bà Nhàn đồng ý chỉ thanh tra phạm vi, thời kỳ dư nợ của nhóm 71 khách hàng đến ngày 30-6-2017, không thanh tra các khoản phát sinh sau ngày này...

Được bà Nhàn giúp, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Văn nhiều lần đưa tiền cho bà Nhàn, tổng cộng 5,2 triệu USD (tương đương hơn 118 tỷ đồng), mỗi lần đưa tiền, Văn đều báo cho bà Lan biết.

Tại cơ quan điều tra, bị can Văn khẳng định, nguồn tiền đưa bà Nhàn là do bà Lan chỉ đạo. Việc này, bị can Văn đã có đơn tố giác tội phạm về hành vi nhận tiền của bà Đỗ Thị Nhàn.

Sau khi bị khởi tố và điều tra, bà Nhàn đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ và đang bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Bên cạnh việc đưa tiền cho bà Nhàn, bị can Văn còn đưa 390.000USD cho ông Nguyễn Văn Hưng (Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) vào các dịp lễ tết (từ tháng 4-2016 đến tháng 9-2018)...