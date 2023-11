Vụ sát hại 3 mẹ con ở quận 8: Nghi phạm bỏ chạy 7km mới bị bắt

Ngày 22-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nghi Lộc, Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh vừa phá thành công chuyên án buôn bán pháo nổ quy mô lớn.