Vụ án Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của SCB

Ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát); đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố hơn 80 bị can, trong đó, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố ở nhiều tội danh.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố về các tội “Đưa hối lộ”; “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng” và “Tham ô tài sản”. Ngoài 3 tội danh trên, bà Lan còn bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc phát hành trái phiếu và “Rửa tiền”. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã tách vụ án này ra để tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Nhóm bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản”; “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng”; “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) là một loại hình công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; đồng thời là một tổ chức tín dụng, hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng. Bà Trương Mỹ Lan không nắm giữ chức vụ nào tại SCB nhưng là người có quyền vì từ khi sáp nhập (năm 2012) đến nay bà luôn nắm cổ phần chi phối từ 85%-91,5%; số cổ phần còn lại (<10%) do hơn 4.000 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ.

Theo tài liệu điều tra, với việc nắm cổ phần chi phối hoạt động, bố trí người thân tín giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại SCB nên mọi hoạt động của ngân hàng này đều cơ bản phục vụ hoạt động của bà Lan.

Quá trình điều tra xác định, bà Trương Mỹ Lan còn bị cáo buộc sử dụng SCB để huy động vốn, sau đó chỉ đạo cấp dưới tại SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ hợp thức hóa như một khoản vay để rút tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc bà Lan đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, lên đến hơn 304.000 tỷ đồng của SCB. Đây được xác định là tiền người dân, khách hàng gửi. Hiện, số tiền này ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh lãi hơn 129.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng cho rằng, từ năm 2018-2020, các nghi phạm liên quan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và một số công ty, tổ chức còn có hành vi gian dối, làm trái quy định pháp luật để tạo lập 25 gói trái phiếu có tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng rồi bán lô trái phiếu này nhằm mục đích huy động tiền rồi chiếm đoạt.

Bưng bít, báo cáo không trung thực

Trong các bị can, bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” với số tiền 5,2 triệu USD (khoảng hơn 126 tỷ đồng). Bà Nhàn là trưởng đoàn và là người chỉ đạo đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước khi tiến hành thanh tra SCB.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình thanh tra tại SCB, bà Đỗ Thị Nhàn đã nhiều lần gặp gỡ bà Trương Mỹ Lan và lãnh đạo SCB, nhận tiền với số lượng đặc biệt lớn như trên thông qua lãnh đạo SCB là Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) và Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) để bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho Ngân hàng Nhà nước, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước không có đủ thông tin, tài liệu phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB.

Bà Đỗ Thị Nhàn còn chỉ đạo cấp dưới, bỏ ra ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỷ đồng, trích lập dự phòng rủi ro hơn 18.700 tỷ đồng… nhằm mục đích có lợi cho SCB để hợp thức, đưa vào báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo Chính phủ. Bà Nhàn còn bị cáo buộc báo cáo không trung thực, không đầy đủ, sai lệch kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm; tạo điều kiện giúp SCB tiếp tục tái cơ cấu. Tại cơ quan điều tra, bà Nhàn thừa nhận, trong thời gian thanh tra đã nhiều lần nhận tiền từ SCB với số tiền 5,2 triệu USD.

Bên cạnh làm rõ hành vi của bị can Đỗ Thị Nhàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn làm rõ hành vi chiếm đoạt 40 triệu USD (khoảng 1.000 tỷ đồng) mà ông Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Capella) chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan thông qua 3 dự án đầu tư, mua bán cổ phần. Ông Nguyễn Cao Trí là bị can duy nhất bị đề nghị truy tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB.