9 tháng: GDP tăng 6,82%, CPI bình quân tăng 3,88%

Tại cuộc họp báo được tổ chức sáng 6-10, Tổng cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3 ước tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, GDP ước tăng 6,82% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng GDP trong 9 tháng qua các năm

Trong mức tăng 9 tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,2%, đóng góp 5,37% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,19%, đóng góp 46,22%; khu vực dịch vụ tăng 6,95%, đóng góp 48,41%.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ cơn bão số 3 vào tháng 9 nên tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ các năm trước. Giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng tăng 3,2%, chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ năm 2020 trong giai đoạn 2020-2024.

Trong đó, giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp tăng 2,92% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,25 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 4,96% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,03 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 3,73%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

“Đây là mức tăng trưởng tích cực, thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và thích ứng nhanh, kịp thời với những biến động của kinh tế thế giới, khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai”, bà Nguyễn Thị Hương khái quát.

Trong tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,29% so với tháng trước. So với tháng 12-2023, CPI tháng 9 tăng 2,18% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,63%. CPI bình quân quý 3 tăng 3,48% so với quý 3-2023. Tính chung 9 tháng năm nay, CPI bình quân tăng 3,88% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,69%.

Theo số liệu vừa được cơ quan thống kê quốc gia cung cấp ngày 6-10, tính chung 9 tháng đầu năm, cả nước có hơn 183.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân 1 tháng có hơn 20.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 163.800 doanh nghiệp, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 1 tháng có 18.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Cũng theo cơ quan này, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 3 cho thấy, có 34,7% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý 2; 42,6% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 22,7% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Dự báo tình hình quý 4, có 42,2% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý 3; 40,4% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 17,4% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Lao động có việc làm quý 3 ước tính là 51,6 triệu người, tăng hơn 114.600 người so với quý trước và tăng 244.600 người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, lao động có việc làm là 51,4 triệu người, tăng 212.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2024, lao động có việc làm là 51,4 triệu người

Vẫn theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động quý 3 là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 176.000 đồng so với quý trước và tăng 519.000 đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 9 tháng năm 2024, thu nhập bình quân của người lao động là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

