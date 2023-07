Á khoa khối A ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin

Để có kết quả này, bên cạnh việc kiên trì học tập, ba mẹ Trường là những người không quản ngại mưa nắng để cho Trường được theo đuổi giấc mơ có tấm bằng đại học.

Điểm cao như dự kiến

Nơi gia đình em Phan Văn Trường đang sinh sống là căn nhà cấp 4 nằm sâu trong hẻm nhỏ ở kiệt 87 đường Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Em Phan Văn Trường cho biết, em luôn giữ thói quen học và ôn luyện 3 môn toán, lý, hóa mỗi ngày, nhất là từ khoảng tháng 7-2022 đến trước kỳ thi. Bên cạnh việc dành hết sự tập trung trong thời gian ở trên lớp, chỗ nào chưa hiểu, em phải ghi chú lại để hỏi thầy cô. Về nhà, em chỉ ôn tập, học bài trong khoảng thời gian nhất định.

“Bản thân em chưa bao giờ thức đêm để "cày" bài. Em thấy việc học tập là phải thoải mái, học vì niềm yêu thích của chính mình. Mỗi ngày em vẫn dành 1-2 tiếng để chơi game cùng các bạn”, em Trường nói.

Vì có sự đam mê đối với môn học tự nhiên, sau khi được thầy giáo chủ nhiệm thuyết phục, vào lớp 12, Trường lần đầu tham gia đội tuyển học sinh giỏi Hóa của trường THPT Nguyễn Trãi (quận Liên Chiểu) và đạt Giải Nhất môn Hóa học Kỳ thi học sinh giỏi cấp TP Đà Nẵng năm 2023.

Kể về quá trình học, Trường tâm sự, em là con một trong gia đình. Để nuôi em ăn học, ba em phải đi phụ hồ, mẹ em làm công nhân môi trường đi làm cả ngày, rất hiếm khi ở nhà. Gia đình không có nhiều điều kiện nên em chỉ xin học thêm đối với 3 môn Toán, Lý, Hóa từ lớp 10.

Thời gian học tập mà em cảm thấy trắc trở nhất là khi mẹ em mắc Covid-19 vào khoảng tháng 1, rồi đền ba và em mắc vào 3-2022. Thời điểm này, vì ảnh hưởng dịch bệnh, ba mẹ phải nghỉ làm.

“Để có chi phí cho em học thêm với 400.000 đồng/môn, những bữa ăn cũng tiết kiệm phân nửa so với bình thường. Dù khó khăn, ba mẹ chưa một lần than phiền, than mệt và luôn cho em những gì tốt nhất. Vì vậy em cũng tự nhủ phải học tập thật tốt, kiếm việc làm để sau này đỡ đần cho gia đình”, Trường nhớ lại.

Cũng vì vậy, Á khoa khối A Phan Văn Trường muốn học ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Một phần là em thích môi trường ở Đà Nẵng. Một phần khác là, nếu đi học xa, ba mẹ em phải tốn nhiều tiền hơn cho em học đại học. Trường cho biết, dự định đi làm thêm để phụ giúp ba mẹ từ năm 2.

Thầy Nguyễn Đức Phước, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, nhận được thông tin em Phan Văn Trường trở thành Thủ khoa khối A của Đà Nẵng và Á khoa khối A toàn quốc, nhà trường cũng không quá bất ngờ, bởi vì trong 3 năm học THPT, Trường luôn thể hiện được bản lĩnh và sức học rất tốt của mình.

Nhọc nhằn nuôi con

Nghe tin Trường là thủ khoa khối A, ông Phan Văn Huy (SN 1976, ba của Phan Văn Trường) mừng lắm. Ông Huy kể, từ sáng đến giờ, họ hàng gọi điện, nhắn tin và đến nhà chúc mừng gia đình. Điện thoại reo liên tục.

“Sau khi đi thi, con về nhà có nói với gia đình là con làm bài tốt chứ không nói gì nhiều. Vậy mà sáng nay, nghe con là thủ khoa, mừng và bất ngờ quá. Gia đình cũng dự định mai mốt làm cái gì nho nhỏ để chúc mừng con”, ông Huy nói.

Theo ông Huy, với các bậc làm ba, làm mẹ, niềm hy vọng, mong chờ nhất chính là con mình khỏe mạnh, học giỏi, thành tài, không chỉ làm rạng danh dòng họ mà hy vọng con có cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn, không khó khăn vất vả như đời của mình. Vì vậy, ông Huy và vợ không quản nhọc nhằn nắng mưa, kiếm từng đồng tiền từ nghề phụ hồ, công nhân môi trường để lo cho con cái đầy đủ. Mỗi ngày, hai vợ chồng đi làm cũng chỉ để con có cái ăn, cái mặc, được học tập như bạn bè.

Tương lai sắp tới với ít nhất 4-5 năm học, ba mẹ Trường cũng sẽ phải bươn chải làm thêm, có khi vay nợ để đủ tiền cho con đi học.

“Ba mẹ nào chẳng hy sinh vì con cái, chỉ là con cái đi theo con đường nào thì cha mẹ hy sinh theo con đường đó. Sắp tới, con vào đại học, chắc là cũng sẽ có nhiều chi phí phải lo. Làm ba mẹ thì có lẽ sẽ làm thêm việc, vay nợ để có thêm chi phí miễn sao con học hết mình, trưởng thành để sau này đỡ cực như đời mình”, ông Huy tâm sự.