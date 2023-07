Hỗ trợ học phí trẻ mầm non và học sinh phổ thông năm học 2023-2024

Chiều 19-7, Kỳ họp thứ 12 HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông năm học 2023-2024.

Theo đó, đối tượng áp dụng là trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập (kể cả học viên học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông); trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông ngoài công lập.

Nghị quyết không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Đà Nẵng sẽ hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2023-2024 do Hội đồng Nhân dân thành phố quy định, hỗ trợ trong 9 tháng của năm học 2023-2024. Các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2023 – 2024.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ năm học 2023-2024 theo mức thu (mức sàn) quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP là hơn 408,2 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ học sinh công lập là hơn 316 tỷ đồng, hỗ trợ học sinh ngoài công lập là hơn 92,2 tỷ đồng.

Chính sách hỗ trợ học phí là chính sách đặc thù của TP Đà Nẵng được thực hiện hơn 2 năm qua, mang tính nhân văn, góp phần hỗ trợ người dân có con đang ở độ tuổi đến trường và hạn chế tình trạng học sinh nghỉ và bỏ học trên địa bàn.

Ban đầu, chính sách này chỉ hướng tới hỗ trợ hoàn toàn học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Tuy nhiên, để chính sách được thực hiện đảm bảo công bằng trong giáo dục, UBND TP Đà Nẵng đề xuất thêm đối tượng là trẻ mầm non và học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn.