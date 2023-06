Đà Nẵng: Đề thi môn Ngữ Văn đề cập "biết công nhận điểm tốt của người khác"

Sau khi kết thúc môn Ngữ Văn, nhiều học sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái, phấn khởi. Đa số thí sinh đều nhận định đề thi năm nay dễ thở hơn những đề thi năm trước. Trong đó, tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long được các thí sinh đánh giá là một tác phẩm hay và phù hợp với sức học của nhiều học sinh. Câu hỏi được nhiều em đánh giá khá hay là câu nghị luận xã hội suy nghĩ của em về ý nghĩa của việc biết công nhận những điểm tốt của người khác.

Em Gia Hân, dự thi điểm thi trường THPT Trần Phú cho biết, trong quá trình ôn tập, thầy cô sẽ hướng dẫn học sinh cách triển khai viết nghị luận nên với bất kỳ chủ đề nào thì chúng em cũng có được điểm. Tuy vậy, điểm cao hay thấp sẽ tùy thuộc vào các dẫn chứng để chứng minh và cách liên hệ bản thân. Chủ đề công nhận những điểm tốt của người khác cũng khá gần gũi với lứa tuổi học sinh nên Hân nghĩ không quá khó để làm.

Còn em Nguyễn Lê Hoàng, dự thi tại trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đánh giá đề thi tác phẩm văn học năm nay không quá khó, so với năm ngoái có phần dễ hơn, chỉ cần ôn kỹ một chút là có thể hoàn thành tốt. Tuy vậy, theo Hoàng, nhiều bạn của em dễ mất điểm ở phần tổng hợp luận điểm chung cho 2 đoạn trích.

"Em học kỹ tác phẩm Lặng lẽ Sa pa nhưng khi làm bài, em phân tích hết đoạn trích thứ nhất rồi chuyển sang phân tích đoạn trích thứ 2. Nhiều bạn của em cũng mắc lỗi tương tự do không xác định được chủ đề chung của 2 đoạn trích nên chắc sẽ bị trừ điểm", Hoàng nói.

Theo cô Hoàng Yến Phi, giáo viên môn Ngữ Văn Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, đối với phần nghị luận xã hội, gần gũi với tâm lý của học sinh nên các em không quá khó khăn khi làm. Với phần nghị luận văn học, có tính phân hóa thí sinh cao. Đa phần, học sinh sẽ phân tích từng đoạn, với những em có kỹ năng viết tốt sẽ xác định luận điểm chung giữa hai đoạn để phân tích, thậm chí mở rộng so sánh vấn đề, so sánh lý tưởng của thanh niên trong một số tác phẩm khác đã học như Những ngôi sao xa xôi… cũng như so sánh lý tưởng của thanh niên ở thời điểm tác phẩm ra đời với hiện nay.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, trong sáng nay, có 90 thí sinh vắng thi không lý do trên tổng số 15.484 đăng ký dự thi. Không có trường hợp thí sinh đến chậm hơn thời điểm tính giờ làm bài và vi phạm quy định thi; không có giám thị vi phạm thi và các sự cố khác. Công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm thi được bảo đảm.

Theo ghi nhận, thời tiết buổi sáng sớm tại Đà Nẵng có mưa khiến thí sinh dự thi lớp 10 THPT và phụ huynh không đến trường sớm như những năm về trước.