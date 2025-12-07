AEON mở rộng kết nối và hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt

Sáng 4-12-2025, lễ khai mạc “Tuần lễ Kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm” do AEON phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức, từ ngày 4 đến 7-12, đã diễn ra tại Trung tâm Thương mại AEON Bình Tân (TPHCM).

Đại diện AEON Việt Nam và ITPC thực hiện nghi thức khai mạc sự kiện

Sự kiện nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và hỗ trợ nhà cung cấp địa phương thông qua việc chia sẻ tiêu chuẩn hàng hóa, kết nối cung cầu, mở rộng cơ hội trưng bày sản phẩm tại hệ thống AEON, đồng thời tìm kiếm đối tác phát triển Nhãn hàng riêng.

Với chiến lược Phát triển bền vững dựa trên 3 trụ cột Kinh tế - Môi trường - Xã hội, AEON hướng đến đóng góp tích cực cho phát triển bền vững tại Việt Nam thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Ở trụ cột Kinh tế, AEON đóng vai trò cầu nối giữa nhà cung cấp và khách hàng, vừa mang đến sản phẩm chất lượng cao, vừa thúc đẩy tăng trưởng bền vững của ngành bán lẻ Việt Nam.

Năm 2025 cũng đánh dấu lần đầu sự kiện được chuyển từ AEON Tân Phú Celadon sang AEON Bình Tân, mở rộng cơ hội tiếp cận tệp khách hàng mới cho nhà cung cấp và mang đến trải nghiệm mua sắm đa dạng hơn cho khách hàng tại khu vực Bình Tân.

Sự kiện “Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm”, “Chương trình tuần lễ kết nối giao thương” lần đầu tiên được tổ chức tại AEON Bình Tân

Mở rộng cơ hội tiếp cận, kết nối trực tiếp để giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng tại AEON

Chương trình năm nay quy tụ 40 nhà cung cấp tham gia trưng bày sản phẩm từ ngày 4 đến 7-12 tại AEON Bình Tân, tập trung vào các ngành hàng: lương thực - thực phẩm, hóa mỹ phẩm, gia dụng, thủ công mỹ nghệ và dệt may - da giày. Để nâng cao hiệu quả kết nối và lựa chọn nhà cung cấp, AEON Việt Nam đặt ra bộ tiêu chí sàng lọc chặt chẽ hơn, ưu tiên sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao và thân thiện với môi trường, nhằm bảo đảm năng lực cạnh tranh và tiềm năng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tuần lễ hướng đến hỗ trợ nhà cung cấp địa phương tiếp cận khách hàng, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng cơ hội hợp tác dài hạn, qua đó thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và định hướng xuất khẩu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Phú Lữ, Giám đốc ITPC, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc khai thác thị trường gần 100 triệu dân và tăng cường kết nối với hệ thống phân phối hiện đại. AEON Việt Nam là đối tác chiến lược của ITPC trong nhiều năm, thông qua chuỗi hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như hội thảo thị trường Nhật Bản, tư vấn tiêu chuẩn kỹ thuật và kết nối trực tiếp với bộ phận thu mua.

Ông Takeuchi Takashi, Phó Tổng Giám đốc Khối Văn phòng AEON Việt Nam, cho biết, AEON kiên định chiến lược phát triển bền vững, mở rộng quy mô kinh doanh gấp ba lần vào năm 2030, đồng thời đóng vai trò cầu nối giữa nhà cung cấp và khách hàng nhằm tăng cường liên kết chuỗi cung ứng.

Chuỗi chương trình “Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm” hàng năm thu hút hơn 40 nhà cung cấp và khoảng 400 sản phẩm, góp phần đưa doanh nghiệp địa phương đến gần người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và phát triển kinh tế bền vững.

Đại diện AEON Việt Nam và ITPC tham quan các gian hàng tại triển lãm

Kết nối cung cầu tạo điều kiện trao đổi trực tiếp nhu cầu, khả năng cung ứng và tìm kiếm cơ hội hợp tác

Song song với tuần lễ triển lãm, chương trình kết nối doanh nghiệp đưa hàng vào chuỗi Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON diễn ra ngày 5-12, tiếp cận gần 55 nhà cung cấp tiềm năng. Năm nay, AEON cập nhật bộ tiêu chí lựa chọn theo định hướng phát triển bền vững, ưu tiên doanh nghiệp chưa từng tham gia chương trình, có kinh nghiệm làm việc với hệ thống phân phối hiện đại, sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao và thân thiện môi trường. Tại sự kiện, bộ phận Thu mua - Quản lý Nhà cung cấp AEON trực tiếp tư vấn về yêu cầu hợp tác và tiêu chuẩn của hệ thống bán lẻ hiện đại.

Ngày 4-12, AEON Việt Nam tham gia Diễn đàn Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản tại Đại học Cần Thơ nhằm tìm kiếm đối tác phát triển sản phẩm thực phẩm cho nhãn hàng riêng TOPVALU, hướng đến đóng góp vào sự phát triển bền vững ngành thực phẩm - nông nghiệp - thủy sản và xây dựng thương hiệu “Made in Delta”.

Ngoài ra, AEON tiếp tục tổ chức chương trình “Đồng hành cùng nhà cung cấp địa phương” vào ngày 15-12-2025 (TPHCM) và 8-1-2026 (Hà Nội), hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ trong các nội dung: tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu đưa hàng vào hệ thống bán lẻ, truy xuất nguồn gốc - kiểm nghiệm - hồ sơ sản phẩm và kiến thức xuất khẩu sang Nhật.

Các doanh nghiệp chưa đạt điều kiện kết nối B2B ngày 5-12 cũng được mời tham dự, thể hiện cam kết của AEON trong việc đồng hành và nâng cao năng lực nhà cung cấp địa phương.

PHƯƠNG NHI