Ai Cập phát hiện lăng mộ cổ với bài trí độc đáo, Kung Fu Panda 4 ăn khách

Nhóm chuyên gia từ Viện Khảo cổ học Đức ở Cairo đã công bố phát hiện về một lăng mộ loại mastaba thuộc thời kỳ Cổ Vương quốc Ai Cập; bộ phim hoạt hình Kung Fu Panda 4 đã giúp DreamWorks và Universal kiếm hơn 107 triệu USD tại các rạp ở Bắc Mỹ; bộ phim hoạt hình nổi tiếng The Boy and the Heron sẽ được phát trên Netflix toàn thế giới...

Ai Cập phát hiện lăng mộ cổ với bài trí độc đáo

Nhóm chuyên gia từ Viện Khảo cổ học Đức ở Cairo đã công bố phát hiện về một lăng mộ loại mastaba thuộc thời kỳ Cổ Vương quốc Ai Cập (ảnh), được sơn trang trí độc đáo, trong cuộc khai quật mới nhất ở nghĩa trang hoàng gia Dahshour, cách thủ đô Cairo khoảng 40km. Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập (SCA) nhận định, phát hiện này cung cấp một cái nhìn sâu sắc và có giá trị về cấu trúc chính trị - xã hội của xã hội Ai Cập cổ đại.

Trưởng nhóm khai quật Stephan Seidlmayer tiết lộ, các nghiên cứu cho thấy đây là lăng mộ của người Ai Cập cổ đại, thuộc loại lăng mộ mastaba với kiến trúc có hình chóp cụt, được xây bằng loại gạch bùn lấy từ sông Nile. Trong ngôn ngữ Ai Cập cổ đại, mastaba có nghĩa là “ngôi nhà vĩnh hằng”. Làm nên sự khác biệt của phát hiện này là lối trang trí được sơn tinh xảo, một điều hiếm thấy ở nghĩa trang hoàng gia Dahshour. Các tác phẩm nghệ thuật trong khu lăng mộ mô tả những cảnh đời thường như lừa xay ngũ cốc, tàu thuyền di chuyển trên sông Nile, khu chợ nhộn nhịp, cùng với hình ảnh những người phục vụ đang mang các vật phẩm dâng cúng đến những bậc tôn quý.

PHƯƠNG AN

Kung Fu Panda 4 ăn khách

Theo dữ liệu của của Công ty Nghiên cứu thị trường điện ảnh Exhibitor Relations, chú gấu Po trong bộ phim hoạt hình Kung Fu Panda 4 đã giúp DreamWorks và Universal kiếm hơn 107 triệu USD tại các rạp ở Bắc Mỹ và 176,5 triệu USD trên toàn thế giới.

Poster phim Kung Fu Panda 4. Ảnh: TTX

Kung Fu Panda 4 mang phong cách thần thoại ly kỳ khi gấu trúc Po (Jack Black lồng tiếng) - nay là thủ lĩnh tinh thần Thần Long Đại Hiệp ở thung lũng Bình yên, được sư phụ Shifu (Dustin Hoffman lồng tiếng) yêu cầu tìm kiếm và huấn luyện thế hệ chiến binh mới kế vị. Bất ngờ, phù thủy Tắc Kè xanh Chameleon (Viola Davis lồng tiếng) có sức mạnh vô song và năng lực biến hình kỳ dị, chiếm đoạt được Thiền trượng phép thuật của Po, muốn đánh bại chú gấu trúc để xưng hùng, xưng bá...

LAM ĐIỀN

The Boy and the Heron sớm được phát trên Netflix

Cảnh trong phim The Boy and the Heron. Ảnh: STUDIO GHIBLI

Theo thỏa thuận vừa được Netflix công bố, bộ phim hoạt hình nổi tiếng The Boy and the Heron (Kimitachi wa Dou Ikiru Ka) của Hayao Miyazaki sẽ được phát trên Netflix toàn thế giới, bên cạnh Mỹ và Nhật Bản như hiện nay. Theo đó, ngày ra mắt cho The Boy and the Heron, bộ phim hoạt hình dựa trên ký ức thời thơ ấu của Miyazaki và giành được giải Oscar năm 2024 cho Phim hoạt hình hay nhất, được ấn định vào cuối năm nay. The Boy and the Heron thu được hơn 85 triệu USD phòng vé ở Nhật Bản, mở màn Liên hoan phim Toronto với buổi chiếu ra mắt và sau đó đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ vào cuối tuần đầu công chiếu với doanh thu vé ngoài rạp phá kỷ lục 12,8 triệu USD.

Netflix cũng chọn các tựa phim khác của Studio Ghibli như Spirited Away của Miyazaki (giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất năm 2003), Princess Mononoke, Arrietty, Kiki's Delivery Service, My Neighbor Totoro và The Tale of The Princess Kaguya phát trực tuyến ở châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh, với phụ đề bằng 28 ngôn ngữ và được lồng tiếng bằng tối đa 20 ngôn ngữ.

HÀ TRANG

Lào khai quật được nhiều tượng Phật bằng đồng

Báo The Star đưa tin, chính quyền tỉnh Bokeo (Bắc Lào) cùng các bên liên quan của Lào đã khai quật được hơn 100 pho tượng Phật lớn nhỏ và nhiều đầu tượng Phật có hình dạng khác nhau ở huyện Tonpheung, tỉnh Bokeo. Trên trang Facebook cá nhân, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Phosy Keomanivong cho biết, hầu hết bức tượng nhỏ được tìm thấy dường như vẫn trong tình trạng nguyên vẹn.

Một trong những pho tượng được tìm thấy ở địa điểm khai quật. Ảnh: Đài Truyền hình tỉnh Bokeo

Theo Cục Di sản Lào, tất cả các pho tượng cùng những hiện vật tìm được trong quá trình khai quật lần này sẽ được đem đi kiểm tra. Độ tuổi và nguồn gốc của các pho tượng hiện vẫn chưa được xác định cụ thể, nhưng hầu hết được làm bằng đồng, một số được khắc chữ và đã được đưa đến chùa Thongthip Phatthanaram ở bản Yaitonpheung, huyện Tonpheung để bảo quản. Những di tích khảo cổ ở khu vực này hầu hết có niên đại từ thời kỳ Vương quốc Lane Xang, mặc dù địa điểm này được thành lập lần đầu tiên từ nhiều thế kỷ trước, hơn 1.600 năm trước đây. Khu vực bao gồm khoảng 40 tàn tích đền chùa, bảo tháp và tượng nằm rải rác xung quanh khu vực.

VIỆT KHUÊ