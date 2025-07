Thương hiệu giày Dopham’s của chàng trai Việt tại Czech

Viet Do Pham với sản phẩm giày tăng chiều cao Dopham's. Ảnh: NVCC

Viet Do Pham sinh năm 1991 tại Hải Phòng, cùng gia đình sang Czech định cư khi 6 tuổi. Cuộc sống ở châu Âu những năm đầu không hề dễ dàng, mà theo như Viet Do Pham kể: “Việc học ngôn ngữ và hòa nhập xã hội rất khó khăn. Giao tiếp là một thách thức lớn vì tiếng Czech phức tạp”. Tuy nhiên, cũng như nhiều gia đình người Việt khác, vốn coi sự học là hành trang bước vào đời, nên cha mẹ Viet Do Pham luôn động viên anh dồn sức cho việc học. Nhờ nỗ lực không ngừng, Viet Do Pham nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới và rồi “hái trái ngọt” khi thi đậu vào khoa Luật của Đại học Masaryk danh tiếng của Czech.

Sau khi tốt nghiệp, chàng trai trẻ gốc Việt làm việc cho một hãng luật tại thủ đô Prague, chuyên tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Dù có một công việc ổn định và được xem là danh giá trong xã hội, Viet Do Pham luôn cảm thấy mình “thiếu một cái gì đó” để được “phát triển toàn diện”. “Dù bố, mẹ tôi đều là doanh nhân nhưng chưa bao giờ họ khuyến khích tôi làm chủ doanh nghiệp. Họ muốn tôi trở thành bác sĩ hoặc luật sư. Nhưng tôi luôn cảm nhận được dòng máu khởi nghiệp trong mình và vợ tôi, Daja Do Pham, cũng vậy. Sau nhiều năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định phải kinh doanh thứ gì đó dựa trên kinh nghiệm của bản thân, mang lại giá trị gia tăng và giúp đỡ được nhiều người”, Viet Do Pham chia sẻ.

Và sản phẩm vợ chồng Viet Do Pham lựa chọn lại bắt nguồn từ một sự kiện rất đỗi đời thường từ thời sinh viên. Đó là trong một buổi dạ hội, nơi anh cùng Daja Do Pham (khi đó còn là bạn gái) tham dự, thấy mình thấp hơn người yêu khoảng 5cm, Viet Do Pham đã lót thêm đệm vào giày. “Khi đó, tôi cảm thấy tự tin hơn hẳn. Và có lẽ, tôi không phải người duy nhất cần cảm giác này”, Viet Do Pham nhớ lại. Từ suy nghĩ ấy, một câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu Viet Do Pham: Liệu có thể tạo ra một thương hiệu giày giúp đàn ông cảm thấy tự tin hơn, với thiết kế tinh tế, giúp họ cao thêm vài phân mà không ai nhận ra?

Giày nam có gót cao rất nhiều, nhưng vợ chồng Viet Do Pham muốn làm ngược lại với phần đệm bên trong để giày trông giống như những đôi giày bình thường khác. Làm sao để có một đôi giày thiết kế thanh lịch nhưng khi đi phải thoải mái là điều mà Viet Do Pham trăn trở trong nhiều năm. Tình cờ, anh tìm được lời giải trong một chuyến về thăm Việt Nam. “Những người thợ đóng giày ở Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất những đôi giày có đế cao. Tôi đã mua thử vài đôi và khá hài lòng. Tôi đã thử nghiệm và mất vài năm cải tiến thêm trước khi bắt tay vào sản xuất”, Viet Do Pham cho biết. Những đôi giày đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, nhưng chất lượng chưa đạt kỳ vọng. Sau nhiều lần cải tiến, vợ chồng anh quyết định chuyển toàn bộ quy trình sản xuất sang châu Âu và thương hiệu mang tên Dopham’s ra đời năm 2018.

Những ngày đầu khởi nghiệp, khó khăn về vốn, chuỗi cung ứng, chiến lược thương hiệu… đều là thử thách đối với một người chuyển sang làm thời trang từ nghề luật. Nhưng với nỗ lực không biết mệt mỏi của bản thân, vợ chồng Viet Do Pham đã khiến Dopham’s định vị được chỗ đứng riêng biệt trên thị trường. Thị trường giày tại Czech và châu Âu vốn đã bão hòa, nhưng Dopham’s chọn cho mình một phân khúc riêng với giày tăng chiều cao cho nam giới có thiết kế thanh lịch, phù hợp công sở. Một yếu tố đặc biệt của thương hiệu là sự gắn kết với văn hóa Việt. Trong các bộ sưu tập mới, vợ chồng Viet Do Pham thường lấy cảm hứng từ những giá trị Á châu như sự tỉ mỉ, tính kiên trì và trọng lễ nghĩa. Trong khi đó, yếu tố châu Âu của quê hương thứ hai của Viet Do Pham được thể hiện qua tính tối giản, tinh tế và chất lượng bền vững.

Hiện Dopham’s có showroom tại Prague và đang mở rộng bán hàng trực tuyến toàn châu Âu. Thương hiệu nhận được sự quan tâm từ truyền thông địa phương và cả cộng đồng người Việt tại Czech. Không còn là cậu bé từng lặng lẽ lót giày cho cao hơn bạn gái, Viet Do Pham là một ví dụ thành công của thế hệ người Việt thứ hai tại Czech, một minh chứng về “cao thêm vài phân”, nhưng tầm nhìn đủ để thay đổi cả một cuộc đời.

MINH CHÂU