AI giúp tạo bản ghi âm mới nhất của The Beatles

Paul McCartney, 80 tuổi, cựu thành viên ban nhạc The Beatles, cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) đã được sử dụng để trích xuất giọng nói của John Lennon từ một bản demo cũ để tạo ra bản thu âm cuối cùng của The Beatles.

Theo ông, công nghệ này đã được sử dụng để tách giọng của John Lennon khỏi âm thanh nền trong quá trình thực hiện loạt phim tài liệu The Beatles: Get Back năm 2021 của đạo diễn Peter Jackson. John Lennon bị sát hại năm 1980, giọng ca của ông trong phim nói trên bị lẫn tiếng đàn guitar và một số tạp âm. Sau khi tách ra, giọng ca của John Lennon được trộn với bản ghi âm một bài hát tương tự của The Beatles ghi âm sau khi ông qua đời, đưa bài hát trở thành bản ghi âm mới nhất của nhóm với đầy đủ thành viên.

Theo Paul McCartney, công nghệ tương tự đã cho phép ông “song ca” với John Lennon trong bài I’ve Got a Feeling vào năm 2022 tại lễ hội Glastonbury.