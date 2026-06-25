Ấm áp nghĩa tình ngành điện trong Tháng Công nhân 2026

Vào những ngày tháng 4 và tháng 5, bất chấp cái nóng như cháy da, trên các cột điện cao, những người thợ điện thành phố trong bộ bảo hộ màu cam đặc trưng ướt đẫm mồ hôi, tập trung cao độ trong từng thao tác kỹ thuật. Sự bền bỉ ấy chính là chìa khóa để giữ cho dòng điện luôn thông suốt, phục vụ đời sống người dân. Đằng sau sự cống hiến thầm lặng của các anh là sự ủng hộ, chia sẻ và đồng hành của lãnh đạo đơn vị.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Củ Chi và Ban Kỹ thuật EVNHCMC thăm hỏi, động viên nhân viên ngành điện làm việc tại công trường

Hộp cơm, chai nước và cái bắt tay siết chặt

Tại công trường thuộc dự án sửa chữa lớn phân đoạn 1 năm 2026 ở xã Tân Nhựt, nhân viên đội Quản lý lưới điện thuộc Công ty Điện lực Bình Chánh vẫn miệt mài với công việc dưới cái nắng 37-39oC. Những giọt mồ hôi đẫm lưng áo. Một hình ảnh xúc động đã làm dịu đi sự nóng bức và mệt mỏi của những người lính áo cam là sự xuất hiện của Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Điện lực Bình Chánh, cán bộ nhân viên khối văn phòng và bữa cơm trưa dã chiến đã được chuẩn bị sẵn.

Thấu hiểu sự vất vả của nhân viên khi làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt, lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp đến công trường để thăm hỏi, động viên tinh thần nhân viên. Thay vì những tập hồ sơ khô khan, trên tay các anh chị khối văn phòng là những phần cơm trưa tươm tất, chai nước mát lạnh được chuẩn bị chu đáo và nụ cười niềm nở.

Ông Ngô Khánh Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty ân cần thăm hỏi sức khỏe, tận tay trao những hộp cơm, chai nước đến từng nhân viên. Những cái bắt tay siết chặt và lời dặn dò “giữ sức khỏe và đảm bảo an toàn tuyệt đối” của lãnh đạo công ty ngay tại công trường như xua tan đi bao mệt nhọc của anh em thợ điện làm việc trực tiếp tại công trường.

Chính sự thấu cảm và sẻ chia thầm lặng ấy đã tạo nên sức mạnh nội lực to lớn cho tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Bình Chánh. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận không chỉ nằm trên những văn bản chỉ đạo, mà hiện hữu qua từng hộp cơm, chai nước và trong nụ cười tiếp sức động viên nhau giữa công trường nắng nóng cao độ.

Nhiều hoạt động chăm lo người lao động

Không riêng Công ty Điện lực Bình Chánh mà trong mùa nắng nóng, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cũng tổ chức thăm hỏi nhân viên, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp thi công ngoài công trường. Công đoàn Tổng công ty đã ban hành Kế hoạch số 132 ngày 24-4-2026 tăng cường các hoạt động “lắng nghe - thấu hiểu - chia sẻ”, thiết thực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động tại đơn vị.

Theo đó, Công đoàn Công ty Điện lực An Phú Đông phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng đến người lao động trong Tháng Công nhân lần thứ 15 và hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 10 năm 2026. Trong đó, điểm nhấn là hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên người lao động làm việc ngoài hiện trường dưới nóng bức gay gắt, đội ngũ làm nhiệm vụ thi công, sửa chữa hệ thống lưới điện, trạm điện đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục phục vụ người dân trong mùa nắng nóng khô hanh và các tháng tiếp theo.

Tại các công trường, ông Trần Quang Thi, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc công ty và bà Phạm Thị Hương Lan, Phó Chủ tịch Công đoàn cùng các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn đã tận tình thăm hỏi sức khỏe, điều kiện làm việc để chia sẻ khó khăn vất vả của người lao động trong tình hình thời tiết khắc nghiệt, đồng thời động viên chú ý chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để tái tạo sức lao động, đảm bảo sức khỏe, phục vụ tốt công tác lâu dài. Ban Chấp hành Công đoàn đơn vị đã đến trực tiếp thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 7 trường hợp bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Công đoàn đã biểu dương, khen thưởng 12 công nhân lao động xuất sắc, ghi nhận tinh thần trách nhiệm và nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong khi đó, Công đoàn Công ty Điện lực Củ Chi triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho công nhân mùa nắng nóng. Công đoàn công ty đã tổ chức “Bữa cơm công đoàn”, “Bữa cơm công trường” và “Bữa cơm dành cho lực lượng an toàn vệ sinh viên cùng công nhân trực tiếp sản xuất” một cách tận tình và chu đáo. Những bữa cơm tuy giản dị nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn đối với người lao động đang ngày đêm bám sát hiện trường, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng.

Những hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân 2026 không chỉ thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn ngành điện thành phố mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó trong đơn vị, giúp người lao động yên tâm công tác và tiếp tục cống hiến.

THUẦN NGHI