EVNHCMC và Becamex Group: Hợp tác phát triển hạ tầng năng lượng xanh

Ngày 22-7, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) và Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group) ký kết Quy chế phối hợp quy hoạch, đầu tư, quản lý vận hành lưới điện, kinh doanh điện và phát triển hạ tầng năng lượng (Quy chế phối hợp). Việc ký kết tạo nền tảng để hai bên nâng cao chất lượng cung cấp điện cho các khu công nghiệp, đồng thời phát triển hạ tầng năng lượng xanh, phục vụ thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.

Tổng Giám đốc EVNHCMC và Tổng Giám đốc Becamex Group ký kết Quy chế phối hợp dưới sự chứng kiến của ban lãnh đạo hai đơn vị (ẢNH: DUY ĐOÀN)

Tham dự lễ ký kết, về phía Becamex Group có ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); ông Phạm Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng Giám đốc, cùng các Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị thành viên. Về phía EVNHCMC có ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV); ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Minh Tùng, thành viên HĐTV, cùng các Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các ban chức năng, đơn vị trực thuộc

Hướng tới hoàn thiện toàn bộ lưới điện khu vực

Ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC, cho biết, việc ký kết là kết quả của quá trình làm việc, trao đổi và thống nhất giữa hai đơn vị trong thời gian qua, hướng tới mục tiêu xây dựng cơ chế phối hợp lâu dài, hiệu quả. Đối với EVNHCMC, Becamex là khách hàng đặc biệt quan trọng khi công suất các trạm biến áp 110kV phục vụ hệ thống khu công nghiệp của tập đoàn chiếm khoảng 1/7 tổng công suất lưới điện 110kV do EVNHCMC quản lý. Việc bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục cho các khu công nghiệp của Becamex là nhiệm vụ trọng tâm của EVNHCMC trong những năm tới. “Để đồng hành cùng Becamex, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đầu tư trong 2-3 năm tới nhằm hoàn thiện toàn bộ lưới điện khu vực. Đến hết năm 2026, chúng tôi phấn đấu tự động hóa 50% các tuyến đường dây 22kV và hướng tới 100% vào năm 2028. Đối với lưới điện 110kV, mục tiêu đến năm 2028 là bảo đảm toàn bộ hệ thống đạt tiêu chí N-1, qua đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực”, ông Phạm Quốc Bảo cho biết.

Bên cạnh lộ trình đầu tư dài hạn, EVNHCMC sẽ triển khai các giải pháp trước mắt nhằm xử lý những điểm nghẽn trên hệ thống điện khu vực, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn và lưới điện quan trọng để tăng khả năng cấp điện cho các khu công nghiệp.

Phát triển các mô hình năng lượng mới

Theo Quy chế phối hợp vừa được ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp toàn diện trong công tác quy hoạch và đầu tư lưới điện phục vụ các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ do Becamex đầu tư; chia sẻ dữ liệu vận hành hệ thống SCADA/DMS; phối hợp kinh doanh điện và triển khai các chương trình điều chỉnh phụ tải (DR). Đáng chú ý, EVNHCMC và Becamex Group cũng thống nhất nghiên cứu phát triển các mô hình năng lượng mới như điện mặt trời mái nhà, hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), điện khí LNG đồng phát và các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững. Hai bên sẽ duy trì cơ chế họp định kỳ 6 tháng/ lần hoặc tổ chức họp đột xuất khi cần thiết nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy chế, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đánh giá về ý nghĩa của sự hợp tác, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Becamex Group, cho rằng, yêu cầu của các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu... ngày càng đặt ra tiêu chuẩn cao về nguồn điện ổn định, tin cậy và sử dụng năng lượng xanh. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, việc ký kết Quy chế phối hợp lần này không chỉ mở rộng hợp tác giữa hai đơn vị trong lĩnh vực điện lực mà còn tạo nền tảng để cùng nghiên cứu, phát triển các giải pháp năng lượng tái tạo và hạ tầng năng lượng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của các khu công nghiệp thế hệ mới. “Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng EVNHCMC để chủ động nghiên cứu, triển khai các giải pháp năng lượng mới, từng bước xây dựng hệ sinh thái khu công nghiệp xanh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư trong và ngoài nước”, ông Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Lãnh đạo hai đơn vị EVNHCMC và Becamex Group kỳ vọng, việc kết hợp giữa năng lực quản lý, vận hành hệ thống điện của EVNHCMC với kinh nghiệm phát triển hạ tầng công nghiệp của Becamex Group sẽ góp phần hình thành hệ thống hạ tầng năng lượng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của TPHCM trong giai đoạn mới.

THUẦN NGHI