Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa tổ chức khai giảng lớp đào tạo “Văn hóa gắn kết” với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thu Hương, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Lê Tấn Định, thành viên Hội đồng thành viên EVNHCMC, ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, cùng lãnh đạo các đơn vị và 150 học viên tham gia lớp học.

Lãnh đạo EVNHCMC và các học viên tại lễ khai giảng chương trình đào tạo gắn kết văn hóa EVNHCMC. Ảnh Duy Đoàn

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Thanh Nhã nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi EVNHCMC hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TPHCM (7-8-1976 - 7-8-2026), tiền thân của Tổng công ty Điện lực TPHCM ngày nay. Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, văn hóa doanh nghiệp đã trở thành nền tảng tạo nên bản sắc, sức mạnh đoàn kết và động lực để EVNHCMC không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ông đề nghị các học viên phát huy tinh thần học tập nghiêm túc, tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để những giá trị văn hóa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được lan tỏa và trở thành hành động cụ thể trong từng vị trí công tác.

Đánh giá cao sự quan tâm của EVNHCMC đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Thu Hương nhấn mạnh, lớp đào tạo không chỉ trang bị kiến thức mà còn tạo diễn đàn để mỗi cán bộ, người lao động cùng nhìn lại, chia sẻ và lan tỏa các giá trị cốt lõi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, chuyên nghiệp, trách nhiệm và đổi mới. EVNHCMC luôn là đơn vị tiên phong của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Với nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững chắc và tinh thần gắn kết được bồi đắp qua chương trình, EVNHCMC sẽ tiếp tục phát huy vai trò dẫn đầu, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Thu Hương cũng nêu rõ thông điệp: “Mỗi người công nhân trở về nhà bình an sau ca làm việc chính là thành công lớn nhất của văn hóa an toàn”.

Lớp đào tạo được xây dựng với mục tiêu giúp học viên thấu hiểu sâu sắc 5 trụ cột văn hóa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, gồm: an toàn, đạo đức, kỷ luật, tác phong và giao tiếp; đồng thời trang bị kỹ năng vận dụng mô hình tư duy S-P-I-N (tình huống - vấn đề - hậu quả - giải pháp) trong xử lý sự cố hiện trường và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Chương trình cũng hướng đến thay đổi hành vi, chuyển đổi tư duy từ thụ động “tại, bị, bởi” sang tinh thần chủ động “Hãy để tôi làm cho”, đề cao tính kỷ luật, trách nhiệm cá nhân và tinh thần bọc lót, hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua chương trình đào tạo, EVNHCMC tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp trở thành sức mạnh nội sinh, tạo sự đồng thuận, gắn kết đội ngũ, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ khách hàng và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới. Trước đó, EVNHCMC đã tổ chức thành công 2 lớp đào tạo “Văn hóa gắn kết” tại Công ty Điện lực Bình Dương và Công ty Điện lực Vũng Tàu cho hơn 200 cán bộ, người lao động của 5 đơn vị điện lực.

HƯƠNG THẢO