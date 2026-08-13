An toàn - Tiết kiệm điện

Đưa vào sử dụng Phòng trực vận hành hệ thống công nghệ thông tin

SGGP

Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa tổ chức khánh thành Phòng trực vận hành hệ thống công nghệ thông tin (NOC), tại tòa nhà 35 đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc EVNHCMC (giữa) cùng các đại biểu cắt băng khánh thành NOC. Ảnh Duy Đoàn.
Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc EVNHCMC (giữa) cùng các đại biểu cắt băng khánh thành NOC. Ảnh Duy Đoàn.

Trong bối cảnh công tác quản lý, vận hành lưới điện và phục vụ khách hàng ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu, yêu cầu đặt ra không chỉ là đầu tư thêm phần mềm, mà còn phải bảo đảm hạ tầng số vận hành liên tục và an toàn. NOC được kỳ vọng tạo nền tảng cho việc triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TPHCM, tiền thân của EVNHCMC.

Khu vực vận hành được trang bị hệ thống màn hình hiển thị tập trung, các máy trạm và thiết bị hỗ trợ kỹ sư theo dõi hệ thống liên tục 24/7. Từ đây, các lớp hạ tầng gồm thiết bị vật lý, hệ thống ảo hóa, cơ sở dữ liệu, phần mềm, mạng truyền dẫn đến người sử dụng cuối được đưa về một đầu mối giám sát. NOC đồng thời phối hợp với Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, đưa ra cảnh báo và hỗ trợ xử lý sự cố kịp thời.

T.NGHI

Từ khóa

NOC EVNHCMC Máy trạm Ảo hóa SoC Lưới điện Truyền dẫn Tiền thân Phần mềm Trí thông minh nhân tạo ATTKĐ

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