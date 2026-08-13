Nâng cao năng lực vận hành lưới điện

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TPHCM (7-8-1976 - 7-8-2026), tiền thân của Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), các đơn vị trực thuộc EVNHCMC đã tổ chức gắn biển hoàn thành hàng loạt công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lưới điện, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Lễ gắn biển khánh thành công trình của Công ty Điện lực Bình Dương (ẢNH: MINH VIỆT)

Hoàn thành nhiều công trình mới

Cuối tháng 7-2026, hàng chục công trình xây dựng, sửa chữa lớn lưới điện đã được các công ty điện lực (CTĐL) trực thuộc EVNHCMC hoàn thành và chính thức đưa vào hoạt động. Theo đó, ngày 27-7, CTĐL Bình Chánh đã tổ chức lễ gắn biển hoàn thành 2 công trình trọng điểm gồm: công trình xử lý trạm biến áp công cộng vận hành đầy tải khu vực xã Vĩnh Lộc A và công trình sửa chữa lớn trạm biến áp - hạng mục thay một phần lưới hạ thế và phụ kiện vận hành lâu năm của 54 trạm.

Tiếp đó, ngày 28-7, CTĐL Chợ Lớn cũng tổ chức gắn biển 4 công trình, trong đó có 2 công trình đầu tư xây dựng mới và 2 công trình sửa chữa lớn. 2 công trình sửa chữa lớn tập trung bảo trì hệ thống thanh dẫn điện tại các chung cư trên địa bàn quận 5 và quận 8 trước đây; thay thế, nâng cao các tủ điện phân phối hạ thế bị hư hỏng, có nguy cơ ngập nước gây sự cố.

Ngày 30-7, 3 công trình được CTĐL Sài Gòn đưa vào hoạt động gồm: công trình xây dựng mới lộ ra Tao Đàn - Hàm Nghi thực hiện kéo mới hơn 1.500m cáp ngầm trung thế 24kV và tái lập gần 1.480m mương cáp; công trình sửa chữa lưới điện trên địa bàn quận Tân Bình trước đây thay thế 27 tủ phân phối điện hạ thế, 77 trụ điện và 41 hộp đấu nối không bảo đảm an toàn; công trình sửa chữa, thay thế linh kiện,phụ kiện các tủ RMU, thiết bị điều khiển và hệ thống giám sát, điều khiển từ xa.

Theo CTĐL Sài Gòn, việc đưa các công trình vào vận hành giúp tăng khả năng khai thác tải của trạm GIS 110kV Chợ Quán; bổ sung nguồn điện thứ hai cho trạm ngắt Thập Đỏ từ các trạm trung gian 110kV. Qua đó nâng cao tính linh hoạt, an toàn và ổn định của lưới điện khu vực trung tâm TPHCM. Các công trình cũng góp phần cải thiện chất lượng cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng thời điểm, CTĐL Bình Phú thực hiện gắn biển 3 công trình hoàn thiện, phát triển lưới điện và trạm biến áp hạ thế tại khu vực Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A; sửa chữa lớn, thay thế lưới điện trung thế trên nhiều tuyến dây như Cầu Kinh, Cửu Phú, Trung tâm, Hương lộ 4… CTĐL Tân Thuận gắn biển 3 công trình cải tạo và phát triển lưới điện hạ thế các trạm biến áp khu vực huyện Cần Giờ trước đây, nâng cấp trạm công cộng và lưới hạ thế quận 4, quận 7 (trước đây); sửa chữa lớn lưới hạ thế mất an toàn khu vực quận 4 (trước đây).

Điểm chung của các công trình là ưu tiên xử lý các vị trí lưới điện vận hành lâu năm, thiết bị có nguy cơ mất an toàn, đồng thời phát triển thêm các tuyến cáp và nguồn cấp điện mới. Qua đó, nâng cao khả năng vận hành lưới điện, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố và cải thiện chất lượng điện năng phục vụ khách hàng.

Hiện đại hóa lưới điện

Sáp nhập vào EVNHCMC từ tháng 7-2025, các CTĐL khu vực gồm Bình Dương, Thuận An, Bến Cát, Vũng Tàu, Đất Đỏ nỗ lực để hiện đại hóa lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ đời sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Nhiều công trình của các CTĐL thi đua chào mừng 50 năm thành lập Tổng công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Theo đó, tại CTĐL Thuận An, 2 công trình kiện toàn thiết bị đóng cắt trên các tuyến dây 22kV đã hoàn thành cuối tháng 7-2026, tổng mức đầu tư hơn 22,7 tỷ đồng. Các công trình đã lắp đặt và đưa vào vận hành 59 thiết bị đóng cắt, gồm 13 Recloser và 46 LBS có chức năng SCADA trên nhiều tuyến dây trung thế. Việc đầu tư các thiết bị hiện đại tạo nền tảng mở rộng tự động hóa lưới điện, kết nối với hệ thống SCADA/DMS, hỗ trợ thao tác từ xa, cô lập nhanh khu vực sự cố và chuyển tải kịp thời. Qua đó, số lượng khách hàng bị ảnh hưởng khi xảy ra sự cố được hạn chế, rút ngắn thời gian mất điện, đồng thời tăng cường khả năng liên kết mạch vòng, bảo đảm chất lượng điện áp và nâng cao hiệu quả quản lý vận hành lưới điện.

Cùng thời điểm, CTĐL Bến Cát khánh thành và gắn biển công trình đường dây trung hạ thế và trạm biến áp thuộc địa bàn quản lý. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ đồng, gồm: xây dựng mới và cải tạo hơn 11,7km đường dây trung áp; xây dựng mới hơn 9,2km đường dây hạ áp và 1 trạm biến áp phân phối công suất 50kVA. Dự án được triển khai nhằm giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri về nhu cầu cấp điện, cải thiện chất lượng điện năng và đáp ứng tốc độ phát triển phụ tải trên địa bàn.

Trong khi đó, CTĐL Bình Dương cũng nỗ lực để hoàn thành công trình xây dựng đường dây trung hạ thế và trạm biến áp tại các phường Bình Dương, Thủ Dầu Một và Chánh Hiệp. Công trình gồm xây dựng mới 19 trạm biến áp công suất 250kVA, nâng công suất 8 trạm biến áp hiện hữu nhằm chống quá tải và bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu về điện cho khách hàng tại các phường Bình Dương, Thủ Dầu Một và Chánh Hiệp. Công trình hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng điện năng, nâng chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị trên địa bàn do CTĐL Bình Dương quản lý.

Xác định tầm quan trọng của công trình, CTĐL Bình Dương phối hợp với Công đoàn đã phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, hoàn thành công trình với chất lượng cao, đảm bảo an toàn trong lao động, đồng thời đăng ký là Công trình kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TPHCM. Tập thể cán bộ, công nhân viên đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, nhất là khi phải thi công trong cao điểm nắng nóng năm 2026 với nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ, để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Dịp này, CTĐL Đất Đỏ đã hoàn thành việc cải tạo hơn 12km đường dây thuộc công trình sửa chữa lớn lưới điện hạ thế khu vực xã Đất Đỏ, Long Điền, Long Hải. Công trình thay thế 4.321m dây hạ thế và phụ kiện, lắp mới 171 tủ điện phân phối hạ thế. Việc đưa công trình vào vận hành giúp tăng khả năng cung cấp điện, giảm nguy cơ sự cố và nâng cao mức độ an toàn của lưới điện hạ thế. Đây cũng là nền tảng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ trên địa bàn.

Hiện nay, EVNHCMC tập trung nguồn lực để phát triển lưới điện các CTĐL khu vực nhằm nâng cao năng lực vận hành lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Phấn đấu đến năm 2027, EVNHCMC sẽ đưa lưới điện các khu vực trước khi sáp nhập tiệm cận với khu vực trung tâm thành phố.

VIỆT HOA