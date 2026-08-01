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Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch

Công ty Điện lực Gia Định xin trân trọng thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 05/08/2026 đến 11/08/2026, cụ thể như sau:

Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch

+ Thứ tư 05/08/26: N19RP - Mất điện một phần đường Phạm Văn Chiêu, Phường Thông Tây Hội, Phường An Hội Tây, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.

+ Thứ năm 06/08/26: M29LE - Mất điện một phần đường Nguyễn Tư Giản, Phường An Hội Tây, TPHCM (từ hẻm 859 Phạm Văn Bạch đến hẻm 168 đường Số 53). Thời gian từ 09g00 đến 13g00.

+ Thứ sáu 07/08/26: D29CA2 - Mất điện một phần đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Bình Thạnh. TPHCM. (Từ hẻm 702 đến hẻm 860). Thời gian từ 09g00 đến 13g00.

+ Thứ hai 10/08/26: M29HE - Mất điện một phần đường Lê Văn Thọ, Phường An Hội Tây, TPHCM (từ Phạm Văn Chiêu đến Lê Đức Thọ). Thời gian từ 09g00 đến 13g00.

+ Thứ ba 11/08/26: D29CA1 - Mất điện hẻm 860 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 13g00.

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