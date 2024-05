Amazon Bedrock giới thiệu nền tảng hỗ trợ xây dựng và mở rộng ứng dụng AI tạo sinh

Amazon Web Services, Inc. (AWS), một công ty của Amazon.com, Inc. (Nasdaq: AMZN) đã công bố các tính năng mới của Amazon Bedrock nhằm cung cấp cách thức dễ dàng, nhanh chóng và an toàn nhất cho khách hàng để phát triển các ứng dụng và trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh tiên tiến.